Ruszył drugi etap prac ws. przekopu przez Mierzeję Wiślaną

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Rozpoczęły się prace przy wzmacnianiu podłoża pod drogę, która będzie prowadzić do nowego mostu w Nowakowie nad rzeką Elbląg. To druga część budowy nowej drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym - podał w środę Urząd Morski w Gdyni.

Naczelnik wydziału realizacji inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni Andrzej Małkiewicz poinformował, że budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską weszła w drugi etap. Umowa na tę część inwestycji została podpisana 20 kwietnia br., a czas budowy to 24 miesiące.

Etap ten składa się z trzech zasadniczych elementów – obudowy brzegów rzeki Elbląg, mostu w nowej przeprawie w Nowakowie oraz przebudowie drogi powiatowej do tej przeprawy. Most obrotowy w Nowakowie ma zastąpić most pontonowy. Ta inwestycja pozwoli na usunięcie największych utrudnień nawigacyjnych. Pozwoli też poszerzyć tor na rzece Elbląg.

"Jesteśmy już w drugiej fazie rządowej inwestycji, która połączy wody Zalewu Wiślanego i port w Elblągu z Zatoką Gdańską. Inwestycji, dzięki której na mapie Polski zafunkcjonuje nowa droga wodna, pozwalająca w sposób niezakłócony i swobodny realizować żeglugę zarówno pod banderą polską, jak i państw trzecich" - przekazał w środę wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodał, że rozpoczęcie prac przy części toru wodnego na rzece Elbląg "ma istotne znaczenie dla terminowej realizacji programu wieloletniego, uchwalonego przez Radę Ministrów w 2016 roku".

"Jesteśmy na etapie wykonywania dróg technologicznych oraz robót wzmocnieniowych pod nasypy drogowe, które są wykonywane w technologii drenów prefabrykowanych i nasypów przeciążeniowych, a także kolumn betonowych, zbrojonych profilami stalowymi" - podał zastępca kierownika kontraktu z firmy Budimex SA Michał Tersa. Dodał, że w kolejnym etapie zostanie wykonane posadowienie obiektu mostowego, a po zakończeniu robót wzmocnieniowych wykonywane będą nasypy oraz podpory mostu obrotowego.

W najbliższych dniach do Portu Gdańsk dotrze pierwszy transport ścianek szczelnych z Luksemburga. Ścianki zostaną przeładowane na pontony transportowe i drogą wodną dostarczone na budowę. Elementy te posłużą do obudowy nowego odcinka toru wodnego na rzece Elbląg. Łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km kw.

W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do prowadzenia robót kafarowych.

Nowy most będzie miał długość 104,3 m z rozpiętością przęseł 2 x 51,5 m.

Na placu budowy pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. w postaci palownicy wykonującej kolumny betonowe pod drogę prowadzącą do nowego mostu. Prace prowadzone będą na nieregulowanej i niepogłębianej rzece Elbląg.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.(PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ pad/