Ruszył audyt w MON. "Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100 tys. zł"

Audyt w MON ruszył. Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100 tys. zł rocznie plus dodatki po 3-5 tys./mies. Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie - napisał w piątek na platformie X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, zwracając się do b. szefa MON Mariusza Błaszczaka.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

"Audyt w MON ruszył. Czy dalej Pan o niego pyta, Panie M. Błaszczak? Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100.000 zł rocznie plus dodatki po 3-5 tys./mies. Wiele osób nie pojawiało się w ogóle w pracy! Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie… Krok po kroku" - napisał Tomczyk.

Odniósł się tym wpisem do czwartkowego tweeta byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

"Jak do tej pory Wasz +audyt+ polega na chwaleniu się kontraktami, które przygotowałem i odbiorami sprzętu, który zamówiłem. Przy okazji możecie sprawdzić także lata 2007-2015. Może w końcu doliczycie się, ile jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych za Waszych czasów. My przestaliśmy liczyć przy 620" - napisał Błaszczak. (PAP)

