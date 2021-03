Ruszają szczepienia żołnierzy przeciw COVID-19

fot. Adam Chełstowski / FORUM

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zainaugurowane zostaną w czwartek rano szczepienia przeciw COVID-19 żołnierzy polskiego wojska. Resort obrony poinformował, że pierwsi żołnierze zostaną zaszczepieni preparatem AstraZeneca.

MON podało, że szczepienia żołnierzy rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień. W czwartkowej inauguracji udział weźmie szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.

Minister w lutym przekazał PAP, że armia jest w stanie przeprowadzić szczepienia żołnierzy własnymi zasobami medycznymi. W środę resort potwierdził, że wojsko ma kompetencje i jest przygotowane do samodzielnego przeprowadzenia szczepień żołnierzy, a także przedstawicieli innych służb mundurowych. Dotychczas zaszczepieni zostali wojskowi medycy.

MON przekazało PAP, że chęć zaszczepienia się zadeklarowali prawie wszyscy z liczącej ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych armii.

W grudniu ub. roku do żołnierzy zostało wysłane pismo, w którym Departament Kadr MON podkreślał, że Wojsko Polskie uznawane jest za newralgiczną instytucję, od której w dużej mierze zależy skuteczne przeciwdziałanie skutkom epidemii. Dlatego obok kampanii informacyjnej skierowanej do żołnierzy, resort stworzył system zachęt, którego celem było przekonanie jak największej grupy wojskowych do szczepienia.

W piśmie poinformowano m.in. o decyzji, iż kwalifikowani na kursy specjalistyczne oraz oficerskie i podoficerskie będą jedynie żołnierze zaszczepieni przeciw COVID-19. Resort zaznaczył wówczas również, że szczepienie przed wyjazdem na misje jest standardowym działaniem w Siłach Zbrojnych RP i wymóg ten będzie dotyczył także szczepienia przeciw COVID-19.

MON podkreślało też, że żołnierze, którzy decydują się na szczepienie "wykazują się odpowiedzialnością oraz minimalizują ryzyko zakażenia innych, dlatego podjęto decyzję o opracowaniu wytycznych, które będą uwzględniały fakt zaszczepienia przy opracowywaniu opinii służbowej żołnierza". Resort zastrzegł przy tym, że brak szczepienia przeciw COVID-19 nie będzie skutkował obniżeniem oceny żołnierza.

MON uruchomiło do tej pory 36 wojskowych podmiotów leczniczych, gdzie odbywają się szczepienia cywilów przeciwko Covid-19. Są to m.in. szpitale w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie oraz szpital Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przy ul. Szaserów. (PAP)

autor: Monika Zdziera

