Ruszają płatności zbliżeniowe w telefonach Huawei

Bank Millennium pochwalił się nowym wdrożeniem. Posiadacze smartfonów Huawei z systemem HMS zyskali dostęp do płatności zbliżeniowych. W tym przypadku opierają się one o system płatności mobilnych Blik.





Aplikacja mobilna Banku Millennium jest pierwszą aplikacją bankową na smartfony Huawei, która umożliwia użytkownikom korzystać z płatności zbliżeniowych. W tym przypadku opierają się one o system Blik. W systemie Huawei Mobile Services, na którym działają nowsze telefony producenta nie ma bowiem dostępu do takich usług jak np. Google Pay. Dzięki nowemu wdrożeniu, użytkownicy smartfonów Huawei po raz pierwszy będą mogli w ogóle płacić zbliżeniowo telefonem.

Płatności zbliżeniowe w telefonach Huawei

- Płatności zbliżeniowe Blik wprowadziliśmy jako pierwsi na rynku i stopniowo udostępniamy je klientom. Większość użytkowników smartfonów Huawei z naszą aplikacją może już korzystać z tego rozwiązania – mówi Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Millennium.

Aplikacja mobilna Banku Millennium została zintegrowana z Huawei Mobile Services i jest dostępna dla użytkowników wszystkich smartfonów Huawei, także tych najnowszych opartych o autorski ekosystem marki: Mate 40, w tym Mate 40 Pro, telefony z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, P smart 2021, smartfony z serii Mate 30, a także smartfon Mate Xs.

Banki pracują nad zbliżeniowym Blikiem

Zbliżeniowe płatności Blik to nowe rozwiązanie, które jest stopniowo udostępnianie użytkownikom Blika. Na razie z nowej usługi mogą korzystać niektórzy klienci Banku Millennium (HMS i Android) i PKO Banku Polskiego (Android). Płatności te nie wymagają logowania się do aplikacji banku – wystarczy jedynie odblokować smartfon (wyposażony w NFC) i przyłożyć go do terminala – bez wpisywania kodu, bez konieczności podpinania karty, a nawet bez połączenia z internetem.

Z sondy, którą przeprowadził Bankier.pl wynika, że zbliżeniowe płatności Blikiem pojawią się w kolejnych bankach w IV kwartale 2021 r. Do wdrożenia szykują się Alior Bank, ING Bank, mBank i Santander Bank Polska. Na razie banki nie podają jednak dokładniejszych dat planowanego udostępnienia usługi.