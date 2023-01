Ruszają kolejne dopłaty do energii

Wystartował nowy program dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, elektrowni wodnych oraz magazynów energii. Dodatkowe pieniądze na OZE można otrzymać w formie pożyczki lub dotacji. W zależności od wybranej opcji kwota waha się od 20 do 25 mln zł.

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

25 stycznia 2023 r. ruszył nowy program „Energia dla wsi”. Z dofinansowania mogą skorzystać: rolnicy, spółdzielnia energetyczna lub jej członkowie (będący przedsiębiorcami) oraz powstająca spółdzielnia energetyczna. Środki można przeznaczyć na instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie oraz zintegrowane z nimi magazyny energii.

W przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, podaje resort klimatu i środowiska.

Jak jest kwota dotacji?

Celem programu „Energia dla wsi” jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od jego rodzaju. Na jednego beneficjenta wynosi odpowiednio:

do 25 mln zł – dla dofinansowania w formie pożyczki,

dla dofinansowania w formie pożyczki, do 20 mln zł – dla dofinansowania w formie dotacji.

Nabór wniosków w programie „Energia dla wsi” potrwa od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, czytamy w regulaminie projektu. Dokumenty można składać wyłącznie elektronicznie.

Budżetu programu wynosi 1 mld zł, w tym: do 515 000 tys. zł na dofinansowania w formie pożyczki oraz 485 000 tys. zł na dofinansowania w formie dotacji. Program został przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.