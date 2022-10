Rusza sprzedaż węgla brunatnego. PGE uruchamia punkty dla odbiorców indywidualnych

Dodatek energetyczny. Dla kogo, kiedy i ile? Jak wygląda wniosek?

Widmo zimnej zimy staje się coraz bardziej realne. Do problemów z brakiem opału dochodzą także te związane z jego wysokimi cenami. By złagodzić ich wpływ na domowe budżety, rząd wprowadził dodatek energetyczny. Kto go dostanie, ile wyniesie, co z wnioskami i kiedy pieniądze trafią na konto? Przyglądamy się ustawie.