Rusza rekrutacja na studia. Blisko 400 uczelni przyjmie nowych studentów

MON chce zwiększyć limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych z 2040 do 2089. 49 miejsc przybędzie w Lotniczej Akademii Wojskowej. Projekt rozporządzenia MON w tej sprawie trafił we wtorek do uzgodnień.