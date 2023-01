Musk kontra akcjonariusze Tesli - rusza proces miliardera. Ławnicy już są podzieleni

Rusza proces, który akcjonariusze Tesli wytoczyli Elonowi Muskowi. W pozwie zarzucili mu manipulowanie ceną akcji firmy poprzez m.in. wpisy na Twitterze. Sprawą zajmie się sąd w San Francisco. Właśnie zakończono dobieranie ławników, którzy w swoich opiniach o CEO Tesli są podzieleni.

fot. kovop / / Shutterstock

Pozew akcjonariuszy koncentruje się na tweetach z 2018 roku, które traktują o prywatyzacji Tesli. Między innymi 7 sierpnia Musk miał napisać, że ma zabezpieczone fundusze na zakup fabryki samochodów elektrycznych.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

W drugim tweecie poinformował, że inwestorzy zgadzają się na jego propozycję, a umowa czeka jedynie na głosowanie akcjonariuszy. Przypomnijmy, że żadne tego typu głosowanie nie miało miejsca. Nic więc dziwnego, że inwestorzy czuli się oszukani. Co więcej, akcjonariusze po tych doniesieniach kupili akcje po cenach wyższych, które załamały się, kiedy prawda wyszła na jaw. - Ocenili to jako ousztwo - powiedział Robert Bartlett, profesor prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, którego zacytował Reuters.

Musk ripostował odnośnie do możliwości uzyskania pieniędzy z funduszu inwestycyjnego z Arabii Saudyjskiej, więc nie popełnił oszustwa.

Bardzo inteligentny lub szalony - tak ławnicy określają Elona Muska. Yahoo! Finance dotarło do wypełnianych przez nich kwestionariuszy, w których napisali m.in. "

"Myślę, że jest trochę zboczony, jeśli chodzi o sprawy prywatne."

"Wierzę, że nie można osądzać osoby, dopóki nie wejdziesz w jej buty [...] choć wydaje mi się, że Musk jest narcystyczny."

Musk ma osobowość "najemnika, ponieważ chętnie podejmuje ryzyko".

"Musk to pionier odnoszący sukcesy."

"Nie jest to zbyt sympatyczna osoba, ale wiele osób niekoniecznie da się lubić. Czasami nie lubię swojego męża."

Ostatecznie wybrano jury składające się z dziewięciu osob, a mowy wstępne mają rozpocząć się w środę. Jeśli ława przysięgłych przychyli się do żądań akcjonariuszy, to Musk może zostać zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, które pochłonie miliardy dolarów. Zdaniem ekspertów trudno będzie obronić wpisy na portalu.

Przypomnijmy, że szef SpaceX musiał już zapłacić grzywnę w wysokości 20 mln dolarów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd za ten tweet. Tesla z kolei musiała zapłacić kolejne 20 mln dolarów. To także zostanie wykorzystane w zbliżającym się procesie, ale rozprawy z ławą przysięgłych są nieprzewidywalne. Na liście świadków figurują m.in. dyrektor generalny Oracle Larry Ellison czy potentat medialny James Murdoch. Nie wiadomo, czy sam Musk zdecyduje się na zeznawanie. Proces powinien potrwać około trzech tygodni.

Elon Musk chciał, by proces miał miejsce w Teksasie, gdzie przeniósł siedzibę Tesli. Argumentował, że masowe zwolnienia, które przeprowadził w Twitterze, dotknęły pracowników w San Francisco, co może wpłynąć na uczciwość procesu. Prośba ta została odrzucona.