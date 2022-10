Rusza miniserial dla oszczędzających w Bankier.pl. Zapisz się na odcinek 1

/ Shutterstock

Październik to zwyczajowo miesiąc oszczędzania. W tym sezonie wysokie stopy procentowe sprzyjają deponentom, a banki od kilku miesięcy przebijają stawki lokat. W ślad za tym Monika Dekrewicz z redakcji Bankier.pl rusza z autorskim projektem, który będzie swoistym "gotowcem z oszczędzania" i ułatwi połapanie się w rynkowych produktach.

Już w tym tygodniu pierwszy odcinek swoistego miniserialu dla oszczędzających w Bankier.pl. Nasza dziennikarka, analityczka rynku depozytowego i pomysłodawczyni wskaźnika DepoTracker przygotowuje cztery specjalne wydania newslettera "Prześwietlamy promocje", w pełni poświęcone produktom dla oszczędzających.

Subskrybenci newslettera Moniki Dekrewicz w każdą środę października otrzymają dostęp do specjalnej analizy rynku lokat i rachunków oszczędnościowych, która będzie esencją z najatrakcyjniejszych produktów - co ważne - dla klientów banków o zróżnicowanych potrzebach depozytowych. Tym samym podpowiemy, gdzie szukać najlepszych ofert dla nawet niskich kwot, bez konieczności przenoszenia się do nowego banku czy zamrażania środków na długie okresy.

Nowością w październikowym miniserialu będzie symulator oszczędzającego. Pokażemy więc nie tylko które produkty wybijają się na czele przed konkurentów, ale również jak urosną zainwestowane w ten sposób różne kwoty. Monika zaplanowała też odcinek, w którym pokaże, jak łączyć ze sobą bankowe oferty, żeby zarobić na nich jak najwięcej.

Pierwszy odcinek miniserialu o oszczędzaniu trafi do subskrybentów newslettera "Prześwietlamy promocje" już w środę 5 października (zapisz się na newsletter).

Światowy Dzień Oszczędzania obchodzony jest 31 października.