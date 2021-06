Rusza letnia wyprzedaż na Steamie. "Cyberpunk 2077" rekordowo tani

/ Bankier.pl

Platforma Steam znów zalała graczy przecenami. W tegorocznej edycji letniej wyprzedaży nie zabrakło i zniżek na polskie gry. Rekordowo tanio można nabyć np. "Cyberpunka 2077" od CD Projektu.

Kupowanie gier na promocjach to strategia wielu graczy, by taniej nabyć pożądany tytuł. Oczywiście rynek nieco się zmienił i np. w Epic Store można niektóre hity trafić za darmo, jednak nadal jest to biblioteka dość wąska. Dodatkowo wciąż w zestawieniu platform króluje nie Epic, a Steam, który właśnie ruszył z kolejną falą wyprzedaży. Mowa o dorocznej letniej wyprzedaży, która w tym roku rozpoczęła się 24 czerwca i potrwa do 8 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego.

Promocja objęła duży wachlarz różnorodnych tytułów, w tym m.in. "Crusader Kings III", "Red Dead Redemption 2", "Gears 5", "Transport Fever 2", "Terraria", "Shadow Warrior 2", "Forza Horizon 4", "Mass Effect", "Hades", "Rust", "Titanfall 2", "Valheim", "Raft", "Iron Harvest", czy "No Man's Sky".

Nie brakuje i polskich akcentów, a największe emocje budzi oczywiście "Cyberpunka 2077" od CD Projektu. Polscy klienci grę mogą nabyć za 133 zł, czyli z 33 proc. upustem. Warto dodać, że tytuł był już przeceniany, jednak wówczas upust wynosił 20 proc. Obecna promocja jest więc okazją do najtańszego nabycia "Cyberpunka" poprzez sklep Steama.

Póki co "Cyberpunk" obecny jest w czołówce zestawienia, jednak nie w ścisłej. W zestawieniu globalnych bestsellerów znajdujących się w promocji zajmuje 11 miejsce. Ustępuje m.in. znajdującym się na podium "Sekiro", "Halo" oraz "Sea of Thieves". Wyprzeda go także m.in. rok starsze "Red Dead Redemption 2", które również jest przecenione o 33 proc. To dość wdzięczny przykład, bowiem to gry z podobnego koszyka. Warto dodać, że "RDR2" pierwszą przecenę o 33 proc. na Steamie zanotowało we wrześniu 2020 roku, czyli dziesięć miesięcy po premierze na PC. W przypadku "Cyberpunka" mowa o sześciu miesiącach.

Kolejną przecenioną polską grą obecną w rankingu najlepiej sprzedających się tytułów w ofercie specjalnej jest przeceniony o 80 proc. "Wiedźmin 3" (obecnie 26 miejsce). W promocji znajdują się także inne polskie gry m.in. od 11bit studios (m.in. "Frostpunk" i "This War of Mine"), szeroko rozumianej grupy PlayWay (m.in. "House Flipper", "CMS2018", "Thief Simulator", czy "Farm Manager 2021"), czy PCF ("Outriders").

Adam Torchała