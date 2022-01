Rusza kolejna odsłona programu "Czyste powietrze". Wyższe dotacje i mniejsze progi dochodowe

fot. Robert Wozniak / /

Wyższa dotacja na termomodernizację i wymianę pieca do 69 tys. zł oraz niższe progi dochodowe uprawniające do wyższej dotacji, to elementy kolejnej odsłony programu "Czyste Powietrze", która ruszy we wtorek - poinformowała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa wraz z przedstawicielami m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bieruniu na Śląsku zainaugurowała trzecią edycję programu antysmogowego "Czyste powietrze".

"Ciągle jest jeszcze grupa ludzi, która nie skorzystała ze wsparcia, a na pewno tego wsparcia potrzebuje (...). Do tych osób chcemy dotrzeć, dlatego też trzecia część programu rusza już jutro. Pierwsza zmiana to zwiększenie kwoty dotacji do 69 tys. zł. Druga zmiana to zwiększenie progu do 90 proc. wsparcia (kosztów inwestycji - PAP) i trzecie - zmiana, obniżenie progu dochodowego, ponad 1200 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 900 zł w przypadku dwu i wieloosobowego gospodarstwa domowego jako ten podstawowy próg dochodu. Tym samym mamy nadzieję, że przez to obniżenie (progu dochodowego - PAP) uda się nam objąć wsparciem najbardziej potrzebujących" - powiedziała minister.

Szefowa MKiŚ przypomniała, że programowi towarzyszy także ścieżka bankowa, która pozwala sięgnąć po dedykowany kredyt ze wsparciem NFOŚiGW na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

Moskwa podkreśliła, że program - dzięki dotychczasowym zmianom - "staje się programem powszechnym, programem bardzo dostępnym". "Program +Czyste Powietrze+ na dzień dzisiejszy jest już wszędzie i w całej Polsce" - stwierdziła.

Anna Moskwa dodała, że do tej pory w programie złożono ponad 380 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 6 mld zł.

autor: Michał Boroń, Marek Błoński