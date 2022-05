Rusza „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Przez limity skorzystać może jednak niewielu

/ Shutterstock

W czwartek, 26 maja, wejdzie w życie ustawa, dzięki której szukający własnego „M” będą mogli starać się o kredyt bez wkładu własnego, bo ten poręczy rząd. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać jednak niewielu. W największych miastach ustalone przez rządzących limity cen odbiegają od realiów otaczających rynek nieruchomości nawet o kilkadziesiąt procent.

Rozstrzał pomiędzy ustawowymi limitami a średnimi kwotami płaconymi za nowe mieszkania w I kw. 2022 r. sięga nawet 48 proc.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” – jak to działa?



Ustawa podpisana przez prezydenta jeszcze w listopadzie 2021 r. zakłada gwarancję części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował od 10 do 20 proc. kwoty płaconej za mieszkanie, a sama gwarancja zastąpi wkład własny.

Ustawa przewiduje także częściową spłatę kredytu w przypadku narodzin dzieci – 20 tys. zł na drugie dziecko oraz 60 tys. zł na trzecie i kolejne dzieci.

Skorzystanie z rządowej gwarancji będzie jednak wymagało spełnienia jednego istotnego warunku – limitu ceny. Po pierwsze, BGK będzie gwarantował maksymalnie 100 tys. zł, co, przy założeniu górnego limitu 20 proc., będzie oznaczało, że mieszkanie nie będzie mogło być droższe niż 500 tys. zł.

Po drugie, limity cenowe będą obowiązywały także w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania. Te jednak zostały ustalone w ubiegłym roku, a od tego czasu kwoty płacone za mieszkania poszły wyraźnie w górę.

Blisko 2800 zł/mkw. powyżej limitu

Biorąc pod uwagę dotychczasowe limity cenowe oraz dane Narodowego Banku Polskiego dotyczące średnich cen transakcyjnych w I kw. 2022 r., okazuje się, że – przynajmniej w miastach wojewódzkich –z programu będzie mogło skorzystać niewielu. Zmieszczenie się w limicie będzie z kolei znacznie ograniczało dostępną ofertę.

Różnice pomiędzy średnimi cenami transakcyjnymi a limitami cenowymi BGK – rynek pierwotny Miasto Limit BGH [w zł/mkw.] Średnia cena transakcyjna – I kw. 2022 [w zł/mkw.] Różnica [w proc.] Różnica [w zł/mkw.] Białystok 7180 8 036 +11,9 +856 Bydgoszcz 7517 7 738 +2,9 +221 Gdańsk 9475 11 231 +18,5 +1 756 Katowice 7293 8 928 +22,4 +1 635 Kielce 6572 6 929 +5,4 +357 Kraków 8863 10 494 +18,4 +1 631 Lublin 6923 8 368 +20,9 +1 445 Łódź 6354 7 718 +21,5 +1 364 Poznań 8917 8 791 -1,4 -126 Rzeszów 7158 7 493 +4,7 +335 Szczecin 5945 8 840 +48,7 +2 895 Warszawa 10013 12 412 +24,0 +2 399 Wrocław 8668 10 029 +15,7 +1 361 Zielona Góra 6868 6 885 +0,2 +17 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych BGK i NBP

Limity znacznie mocniej odbiegają od rzeczywistości w przypadku rynku pierwotnego. Dla przykładu, średnia cena transakcyjna w I kw. 2022 r. w Warszawie wyniosła 12 412 zł/mkw. i była o 24 proc., a nominalnie o blisko 2,4 tys. zł/mkw. wyższa od rządowego limitu (10 013 zł/mkw.). W Katowicach różnica wyniosła 22,4 proc., w Łodzi 21,5 proc., Lublinie 20,9 proc., Gdańsku 18,5 proc., Krakowie 18,4 proc., a najwięcej w Szczecinie, gdzie średnia cena transakcyjna w I kw. 2022 r. była o ponad 48 proc. wyższa od limitu wpisanego w ustawie.

Spośród miast wojewódzkich niższą od limit średnią cenę transakcyjną zanotowano w I kw. 2022 r. jedynie w Poznaniu. Różnica była jednak nieznaczna i wyniosła 1,4 proc.

Różnice pomiędzy średnimi cenami transakcyjnymi a limitami cenowymi BGK – rynek wtórny Miasto Limit BGH [w zł/mkw.] Średnia cena transakcyjna – I kw. 2022 [w zł/mkw.] Różnica [w proc.] Różnica [w zł/mkw.] Białystok 6628 6 916 +4,3 +288 Bydgoszcz 6939 6 297 -9,3 -642 Gdańsk 8746 10 239 +17,1 +1 493 Katowice 6732 6 145 -8,7 -587 Kielce 6067 5 992 -1,2 -75 Kraków 8181 10 001 +22,2 +1 820 Lublin 6390 7 884 +23,4 +1 494 Łódź 5865 6 214 +6,0 +349 Poznań 8231 7 622 -7,4 -609 Rzeszów 6607 7 792 +17,9 +1 185 Szczecin 5488 7 421 +35,2 +1 933 Warszawa 9242 11 451 +23,9 +2 209 Wrocław 8001 9 202 +15,0 +1 201 Zielona Góra 6340 5 719 -9,8 -621 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych BGK i NBP

Nieco łatwiej o zakwalifikowanie się do programu rządowych gwarancji może być na rynku wtórnym. Średnie ceny transakcyjne poniżej ustawowych limitów zanotowano w I kw. 2022 r. w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Poznaniu i Zielonej Górze. Również w tym przypadku najbardziej z rzeczywistością rozminął się limit ustalony dla Szczecina, gdzie średnia cena transakcyjna w I kw. 2022 r. była o 35 proc. wyższa. W Warszawie różnica wyniosła 23,9 proc.

Wyższe limity ratunkiem, ale tylko w kilku miastach

Szanse na nieznaczne urealnienie limitów może dać nowelizacja ustawy, którą zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zgodnie z zapowiedzią ministra podniesione zostałyby wskaźniki odtworzeniowe lokali. Na rynku pierwotnym dotychczasowy współczynnik 1,3 miałby zostać podniesiony do 1,4, z kolei na rynku wtórnym zamiast współczynnika 1,2 obowiązywać miałby współczynnik 1,3. W skrócie – w przypadku rynku pierwotnego limity cenowe wzrosłyby o 7,7 proc., w przypadku rynku wtórnego o 8,3 proc.

Jednak nawet wówczas średnie ceny transakcyjne notowane na rynku pierwotnym w I kw. 2022 r. byłyby niższe od limitów jedynie w Bydgoszczy, Kielcach, Poznaniu, Rzeszowie i Zielonej Górze. W Szczecinie średnia kwota płacona za mieszkania z drugiej ręki w I kw. 2022 r. wciąż byłaby wyższa od limitu aż o 24 proc.

Różnice pomiędzy średnimi cenami transakcyjnymi a limitami cenowymi BGK po ich podniesieniu – rynek pierwotny Miasto Limit BGH [w zł/mkw.] Średnia cena transakcyjna – I kw. 2022 [w zł/mkw.] Różnica [w proc.] Różnica [w zł/mkw.] Białystok 7732 8 036 +3,9 +304 Bydgoszcz 8095 7 738 -4,4 -357 Gdańsk 10204 11 231 +10,1 +1 027 Katowice 7854 8 928 +13,7 +1 074 Kielce 7077 6 929 -2,1 -148 Kraków 9545 10 494 +9,9 +949 Lublin 7455 8 368 +12,2 +913 Łódź 6843 7 718 +12,8 +875 Poznań 9603 8 791 -8,5 -812 Rzeszów 7708 7 493 -2,8 -215 Szczecin 6402 8 840 +38,1 +2 438 Warszawa 10783 12 412 +15,1 +1 629 Wrocław 9335 10 029 +7,4 +694 Zielona Góra 7396 6 885 -6,9 -511 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych BGK i NBP

W przypadku rynku wtórnego w limicie znalazłyby się z kolei średnie ceny transakcyjne notowane w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze.

Jeśli wzięlibyśmy pod lupę jednak średnie ceny ofertowe, czyli kwoty wpisywane w ogłoszeniach, różnice byłyby jeszcze większe.

Różnice pomiędzy średnimi cenami transakcyjnymi a limitami cenowymi BGK po ich podniesieniu – rynek wtórny Miasto Limit BGH [w zł/mkw.] Średnia cena transakcyjna – I kw. 2022 [w zł/mkw.] Różnica [w proc.] Różnica [w zł/mkw.] Białystok 7180 6 916 -3,7 -264 Bydgoszcz 7517 6 297 -16,2 -1 220 Gdańsk 9475 10 239 +8,1 +764 Katowice 7293 6 145 -15,7 -1 148 Kielce 6573 5 992 -8,8 -581 Kraków 8863 10 001 +12,8 +1 138 Lublin 6923 7 884 +13,9 +961 Łódź 6354 6 214 -2,2 -140 Poznań 8917 7 622 -14,5 -1 295 Rzeszów 7158 7 792 +8,9 +634 Szczecin 5945 7 421 +24,8 +1 476 Warszawa 10012 11 451 +14,4 +1 439 Wrocław 8668 9 202 +6,2 +534 Zielona Góra 6868 5 719 -16,7 -1 149 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych BGK i NBP

W Krakowie tylko co trzydzieste mieszkanie

Zgodnie z danymi serwisu GetHome.pl w Krakowie do programu kwalifikowałoby się obecnie jedynie 2 proc. mieszkań oferowanych na sprzedaż przez deweloperów, a po podniesieniu limitu byłoby to 7 proc. W Warszawie byłoby to odpowiednio 8 proc. i 11 proc. mieszkań, we Wrocławiu 12 proc. i 22 proc.

Najwięcej nowych mieszkań, których zakup mógłby zostać objęty rządową gwarancją wkładu własnego, można byłoby znaleźć w Gdańsku. Warunki spełniałoby 26 proc. lokali, a po podniesieniu limitu cenowego – 35 proc. Wszystko to jednak przy założeniu, że zarówno w II kw. 2022 r., jak i kolejnych kwoty płacone za mieszkania ponownie nie wzrosną.