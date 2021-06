Konferencja WallStreet 25 online rusza już dziś

/

Konferencja WallStreet ponownie odbędzie się w trybie wirtualnym. Zapraszamy do śledzenia najważniejszego spotkania inwestorów indywidualnych, ekspertów, przedstawicieli spółek i instytucji polskiego rynku.

Nie Wrocław, nie Warszawa, nie Karpacz czy Zakopane... W 2021 r. – podobnie jak rok wcześniej - doroczne spotkanie polskich inwestorów indywidualnych, ekspertów, przedstawicieli spółek i instytucji rynku kapitałowego odbędzie się w internecie. W dniach 9-11 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja WallStreet 25 organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Bankier.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.

- Sytuacja związana z epidemią po raz kolejny sprawiła, że najbliższa konferencja ponownie odbędzie się online. Jednakże nasze zeszłoroczne doświadczenia pokazują, że online wcale nie znaczy gorzej, a w wielu przypadkach znacznie lepiej. Dość powiedzieć, że w listopadowej edycji WallStreetu wzięło udział ponad 11 000 inwestorów! Wierzę, że teraz na wiosnę spotkamy się w równie licznym gronie! – mówi Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

W ramach trzydniowej konferencji odbędzie się kilkadziesiąt wykładów, debat i spotkań ze spółkami. Co ważne, udział w konferencji jest darmowy – wystarczy rejestracja na stronie internetowej organizatora.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień i debat z udziałem takich ekspertów i praktyków rynkowych, jak m.in. Trader21, Przemysław Kwiecień, Paweł Borys, Przemysław Staniszewski, Kamil Szymański, Michał Szafrański, Grzegorz Zalewski, Dorota Sierakowska, Kamil Stolarski, Adam Czyżewski, Wojciech Białek, Robert Gwiazdowski, Joe DiNapoli, Tomasz Augustynowicz, Paweł Malik, Jacek Welc, Radosław Chodkowski, Artur Wiśniewski, Przemysław Gerschmann, Sebastian Buczek, Jacek Lempart czy January Ciszewski. W ostatnim dniu konferencji z inwestorami spotka się Karol „Friz” Wiśniewski – jeden z najpopularniejszych w Polsce Youtuberów, który planuje debiut na GPW.

Już teraz zapraszamy do udziału w sesji pytań i odpowiedzi, w której udział weźmie Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. „Zapytaj analityka – inwestowanie (nie tylko) dla początkujących” odbędzie się w piątek 11 czerwca o 09:00.

Dzień wcześniej, w czwartek 10 czerwca o 10:00, Michał Żuławiński (redaktor prowadzący dział Rynki w Bankier.pl) poprowadzi panel dyskusyjny „Przełomowy okres w historii branży e-commerce i dynamika wzrostu, której nie zakładał nikt. Co dalej?”.

Oprócz wykładów i debat w planie są także wirtualne spotkania ze spółkami – m.in. Arena.pl, Tauron, Asseco SEE, Eurocash, Digitree, Unimot, DataWalk, BioCeltix, Orlen, KGHM, PZU, All in Games, AB, iFirma czy Mennica Skarbowa.

Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.wallstreet.org.pl.

MZ