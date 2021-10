Rusza Expo w Dubaju. Celem Polski - promocja gospodarki i rodzimego biznesu

Głównym celem obecności Polski na rozpoczynającej się w piątek wystawie Expo w Dubaju jest promocja gospodarki i rodzimego biznesu. W Pawilonie Polskim zaprezentowane zostaną m.in. firmy z branż o największym potencjale eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu - przekazała PAIH.

W piątek rozpoczyna się największe wydarzenie gospodarczo-promocyjne na świecie, które potrwa do 31 marca 2022 r. Przez sześć miesięcy Wystawę Światową Expo 2020 w Dubaju ma odwiedzić 18 mln osób.

"Kluczowym celem obecności Polski jest promocja gospodarki i rodzimego biznesu, ale nie zabraknie też prezentacji walorów turystycznych oraz elementów kultury i sztuki" - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która odpowiada za koordynację udziału Polski w Expo.

Według PAIH przez sześć miesięcy odbędzie się blisko 1000 organizowanych przez Polskę wydarzeń, a z oferty programu gospodarczego skorzysta niemal 2,5 tys. polskich firm. Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, Wystawa Expo 2020 Dubai po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim.

Jak przekazała Agencja, ceremonia otwarcia Pawilonu Polski rozpocznie się 1 października o godz. 12.30 czasu lokalnego (10.30 czasu polskiego). "Zainaugurowany zostanie również program wystaw czasowych. Pierwszą z nich będzie wystawa przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska: +Xylopolis. Miasto zasilane naturą+" - wskazano. W ramach wystawy zaprezentowany zostanie obraz Leona Tarasewicza o powierzchni niemal 46 m kw.

"Będziemy wzmacniać nasz wizerunek oraz promować Polskę jako bezpieczny kierunek dla inwestorów. Wystawa to szansa na pozyskanie nowych inwestycji dla naszego kraju" - podkreślił prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda cytowany w informacji PAIH. Dodał, że w trakcie najbliższych sześciu miesięcy na Expo zostanie zaprezentowany "potencjał eksportowy naszych przedsiębiorców i firm". "Szczególną ich uwagę kierujemy w stronę nowych rynków na Bliskim Wschodzie i w Afryce" - wskazał.

Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jan Pawelec zwrócił uwagę, że wystawa jest okazją, by pokazać potencjał gospodarczy m.in. polskich regionów, a także różnorodną polską kulturę i wartości. "To kluczowe elementy dalszego, stabilnego rozwoju naszej gospodarki i całego kraju" - ocenił.

Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski wskazał, że w Pawilonie Polskim odwiedzający "będą mogli poznać opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, naszej kulturze i technologii, niezwykłej przyrodzie, a przede wszystkim o naszej kreatywności i przedsiębiorczości".

Jak przekazała PAIH, w Pawilonie zostaną zaprezentowane największe osiągnięcia polskiej gospodarki. "W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawilonie Polskim, w strefie +Poland. Spirit of ingenuity+, zaprezentowanych zostanie blisko 200 podmiotów reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu" - poinformowano.

The opening ceremony of @expo2020dubai has just ended. Each minute of the show was a creative reflection of the leading theme of this year's Expo: "Connecting minds, Creating the Future".

We can't wait to see what the next six months of the Expo will bring!#ExpoPL #PolandAtExpo https://t.co/QAK22it0D6