Rusza Auchan Go. Sieć uruchamia sklep bez obsługi

Sieć Auchan Polska uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny bezobsługowy sklep konceptu Auchan GO. Jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i oferuje przy tym typową dla sieci urozmaiconą ofertę, także produktów świeżych. Coś nam to przypomina? Tak, Żabkę Nano.



/ Auchan Retail Polska

Polska jest pierwszym rynkiem, na którym sklep Auchan Go został w pełni otwarty dla konsumentów, po udanych testach konceptu przeprowadzonych we Francji.



Nowy Auchan GO – otwarty w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29 – to najmniejszy z formatów zakupowych Auchan. Na powierzchni 75 mkw. zakupy bez konieczności korzystania z kas może robić równocześnie nawet do 30 klientów.

W ofercie sklepu wśród ponad 1 000 produktów znajdą m.in. przekąski, kanapki, sushi, pieczywo, napoje, nabiał, sery, mrożonki, produkty BIO, artykuły garmażeryjne, a także przemysłowe. Na uwagę zasługuje oferta produktów świeżych – mięs, wędlin oraz owoców. W nowym Auchan GO kupić można także świeżo zaparzoną kawę. Ponad 40% oferty sklepu to produkty marek własnych Auchan.

Jak to działa?

Aby rozpocząć zakupy w Auchan Go, wystarczy zarejestrować swój numer telefonu i wczytać kartę płatniczą. Każdy z klientów może to zrobić w bezpieczny sposób dzięki zastosowaniu przed wejściem tzw. śluzy, w której ustawiony jest terminal.

Zainstalowany w sklepie zaawansowany system Easy OutTM Trigo wykorzystuje specjalistyczne kamery wizyjne wraz z czujnikami wyposażonych w wagi półek. Działając z dużą precyzją, identyfikuje ruchy każdego z klientów i automatycznie liczy zebrane z półek produkty (odliczając te odkładane z powrotem), generując ich cyfrowe koszyki zakupowe w czasie rzeczywistym. Płatność realizowana jest automatycznie tuż po wyjściu klienta ze sklepu, wraz z przesłaniem na jego telefon cyfrowego paragonu.

Auchan Retail Polska

Co ważne, wprowadzone rozwiązanie gwarantuje klientom pełną ochronę ich prywatności, zgodnie z polityką RODO. System nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu, żadne dane biometryczne ani dane dotyczące rozpoznawania twarzy nie są gromadzone ani analizowane przez system.

