Runął mit? O pracę w IT jest coraz trudniej. W tych specjalizacjach jest najgorzej

47,6 proc. kandydatów szukających pracy w IT twierdzi, że jest o nią trudniej niż rok temu - wynika z raportu przeprowadzonego przez No Fluff Jobs, polski portal z ogłoszeniami o pracy. Dodano, że 45,5 proc. badanych nie wysyła CV na oferty bez informacji o proponowanym wynagrodzeniu.

fot. ThisIsEngineering / / Pexels

Znalezienie pracy w branży IT jest trudniejsze niż rok temu – tak uważa 47,6 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu na potrzeby najnowszego raportu "Tak mnie rekrutuj. Candidate experience w IT, czyli doświadczenia kandydatów i kandydatek IT 2023" przeprowadzonego przez No Fluff Jobs - polski portal z ogłoszeniami o pracy.

Dodano, że zdaniem 40,2 proc. ankietowanych sytuacja w stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie. "Największą różnicę na niekorzyść dostrzegają osoby starające się o pracę w specjalizacjach Project Management oraz Frontend" - zauważyli autorzy raportu.

Wskazali, że najważniejsze dla kandydatów w IT informacje w ogłoszeniach o pracy to technologie używane i rozwijane w firmie (70,4 proc.) oraz transparentność wynagrodzeń (64 proc.). "Ponad połowa przed wysłaniem CV sprawdza też w sieci opinie o potencjalnym pracodawcy (55,4 proc.)" - zaznaczono.

Autorzy raportu podkreślili, że według 80 proc. ankietowanych elementem, którego najczęściej brakuje w ogłoszeniach o pracy, jest informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się: informacja o etapach rekrutacji, opis możliwości rozwoju, opis zadań i obowiązków, informacja o trybie pracy oraz warunkach i formie zatrudnienia.

"45,5 proc. badanych deklaruje, że nie wysyła CV na oferty bez widełek wynagrodzenia" – zauważyła Magdalena Gawłowska-Bujok z No Fluff Jobs.

W analizie zwrócono uwagę, że informacja o proponowanym wynagrodzeniu nabiera znaczenia wraz ze wzrostem poziomu doświadczenia kandydatów. "Na oferty bez widełek nie aplikuje 16,5 proc. stażystów i stażystek oraz 24,5 proc. osób poszukujących pracy na stanowiskach juniorskich. Wśród kandydatów i kandydatek na stanowiska o średnim doświadczeniu (tzw. mid) jest to już 49,5 proc., a na stanowiska seniorskie – 64 proc." - wymieniono.

Według danych przedstawionych przez No Fluff Jobs zaledwie 3,9 proc. badanych deklaruje, że zawsze otrzymuje informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych. Tylko 19 proc. dostaje ją często, a 33,6 proc. – rzadko. "Najbardziej poszkodowane są osoby początkujące, aplikujące na stanowiska juniorskie - aż 42,7 proc. z nich informację zwrotną otrzymuje rzadko" - zauważyli autorzy raportu.

Przyznali też, że według danych uzyskanych w wyniku badania na stanowisko wymagające wyższego poziomu doświadczenia niż aktualnie posiadane zdarzyło się aplikować 57 proc. kandydatów.

"To może świadczyć o niewystarczającej liczbie ofert dla osób na początku kariery, a także o tym, że kandydaci i kandydatki świadomie próbują swoich sił i liczą na elastyczność zatrudniających" – oceniła Magdalena Gawłowska-Bujok.

No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami dla branży IT dostępny w 6 krajach, który wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie sierpień–październik 2023 metodą CAWI wśród osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat brały udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska związane z IT. W badaniu wzięło udział 1216 osób.

autor: Anna Bytniewska