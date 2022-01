Rumuni kombinują ze stopami. Trzecia podwyżka w cyklu

fot. Stoyan Nenov / / FORUM

Narodowy Bank Rumunii po raz trzeci podniósł stopy procentowe. I podobnie jak w listopadzie mocniej od stawki referencyjnej podniesiono stopę lombardową.

Decyzją Narodowego Banku Rumunii (BNR) referencyjna stopa procentowa została podniesiona o 25 pb., z 1,75% do 2,00%. Jednocześnie stopa depozytowa pozostała bez zmian na poziomie 1 proc., ale za to stopa lombardowa wzrosła z 2,50 proc. do 3,00 proc. Przed tą decyzją ekonomiści spodziewali się wzrostu stopy referencyjnej o 25 pb. procentowego.

Stopa referencyjna Narodowego Banku Rumunii (Źródło: tradingeconomics.com). ()

- Rumunia podniosła stopę referencyjną o 25 pb., ale wziąwszy pod uwagę, jak ograniczona jest płynność, kluczowa jest stopa pożyczkowa. Stopa lombardowa wzrosła o 50 pb. do 3,0% przy stawce RIBOR 3M na poziomie 2,90% - tak decyzję BNR skomentował na Twitterze Mikołaj Raczyński z Noble Funds TFI.

Była to trzecia z rzędu podwyżka stóp procentowych w Rumunii – do poprzedniej doszło w listopadzie i także był to ruch o +25 pb. na stopie referencyjnej oraz +50 pb. na lombardowej

Trwający cykl podwyżek jest natomiast pierwszym od trzech lat. W 2018 r. BNR rozpoczął cykl trzech ruchów w górę, który wywindował stopy z 1,75 proc. do 2,5 proc. Stan ten utrzymywał się aż do wybuchu pandemii, kiedy rumuńskie stopy obniżono o połowę, do 1,5 proc. Dla porównania, w tym samym okresie w Polsce stopy sprowadzono z 1,5 proc. do 0,1 proc. Ostatniej zmiany stóp Rumuni dokonali w styczniu tego roku, obniżając je do 1,25 proc.

Motywem stojącym za decyzją Narodowego Banku Rumunii była inflacja, która w październiku wyniosła aż 7,94 proc. wobec 6,29 proc. odnotowanych we wrześniu. Bank centralny podniósł niedawno prognozy zakładające inflację na poziomie 5,6 proc. na koniec roku, jednak już teraz wiadomo, że są one zdecydowanie zbyt optymistyczne – choćby przez wzgląd na szybujące ceny ropy i gazu.

Rumunia jest kolejnym krajem naszego regionu, który kontynuuje zaostrzanie (albo może raczej normalizację) polityki pieniężnej po tym, jak w 2020 roku stopy procentowe zostały ścięte do historycznie niskich poziomów. W grudniu kolejną mocną podwyżką stóp zaskoczył Czeski Bank Narodowy (do 3,75%). Tydzień wcześniej siódmą podwyżkę zafundował narodowy Bank Węgier (do 2,4%, ale w praktyce do 3,3%). A raptem w ubiegłym tygodniu na czwarty ruch w cyklu zdecydowała się polska Rada Polityki Pieniężnej, podnosząc stopę referencyjną NBP do 2,25%.

Wszędzie przyczyna jest ta sama: zbliżająca się do 10% i najwyższa od lat inflacja CPI. We wszystkich krajach naszego regionu nominalne stopy procentowe pozostają jednak poniżej zarówno bieżącej, jak i oczekiwanej inflacji cenowej. Ta ostatnia w Polsce w grudniu przyspieszyła do 8,6%. Dane z Czech poznamy w środę (w listopadzie inflacja CPI wyniosła tam 6%), a z Węgier w piątek. Także w piątek GUS przedstawi finalny raport o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych za grudzień 2021 r.

KK