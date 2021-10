Rumunia też podnosi stopy procentowe

fot. Stoyan Nenov / /

Rumunia jest kolejnym, po Węgrzech i Czechach, krajem naszego regionu, który zdecydował się podnieść stopy procentowe. Rumuński przypadek jest szczególny, bowiem w trakcie pandemii nie sprowadzono tam stóp do niemal zera.

Decyzją Narodowego Banku Rumunii (BNR) referencyjna stopa procentowa została podwyższona z 1,25 proc. do 1,5 proc. Jednocześnie stopa depozytowa wzrosła z 0,75 proc. do 1 proc., a lombardowa z 1,75 proc. do 2 proc.

Przed dzisiejszą decyzją opinie ekonomistów były podzielone: tylko część z nich wskazywała na możliwość podwyżki w październiku, inni obstawiali taki scenariusz w dalszej części roku.

Była to pierwsze od ponad trzech lat podwyżka stóp procentowych w Rumunii. W 2018 r. BNR rozpoczął cykl trzech ruchów w górę, który wywindował stopy z 1,75 proc. do 2,5 proc. Stan ten utrzymywał się aż do wybuchu pandemii, kiedy rumuńskie stopy obniżono o połowę, do 1,5 proc. Dla porównania, w tym samym okresie w Polsce stopy sprowadzono z 1,5 proc. do 0,1 proc. Ostatniej zmiany stóp Rumuni dokonali w styczniu tego roku, obniżając je do 1,25 proc.

Motywem stojącym za dzisiejszą decyzją Narodowego Banku Rumunii była inflacja, która w sierpniu wyniosła 5,3 proc. Bank centralny podniósł niedawno prognozy zakładające inflację na poziomie 5,6 proc. na koniec roku, jednak już teraz wiadomo, że są one zdecydowanie zbyt optymistyczne – choćby przez wzgląd na szybujące ceny ropy i gazu. Obecne prognozy ekonomistów z ośrodków prywatnych wskazują, że rumuńska inflacja nie tylko przekroczy 6 proc., ale zbliży się do 7 proc. rocznie.

Tym samym Rumunia dołącza do grona państw Europy Środkowej, które podniosły stopy procentowe - wcześniej kilkukrotnie miało to miejsce w Czechach i na Węgrzech. Podobne ruchy stóp w górę mają za sobą także bardziej rozwinięte od naszego regionu Islandia, Korea Południowa czy Norwegia.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się jutro. W środę rano opublikujemy zapowiedź tego wydarzenia, a następnie będziemy śledzić ogłoszenie decyzji i publikację komunikatu RPP (co nastąpi zapewne w godzinach popołudniowych).