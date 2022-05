Rumunia planuje eksportować gaz ziemny z Morza Czarnego

Duda: potrzebny szósty pakiet sankcji. Novak: apeluję o spełnienie węgierskich warunków

Potrzebny jest szósty pakiet sankcji na Rosję; mam nadzieję, że będzie możliwość wynegocjowania go razem z Węgrami - mówił prezydent Andrzej Duda. Prezydent Węgier Katalin Novak zaapelowała do niego o wsparcie tak, by spełniono warunki niezbędne do poparcia nowych sankcji przez Węgry.