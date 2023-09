Rumunia chce odkupić od Mołdawii jedyny port morski

Władze Rumunii są zainteresowane nabyciem od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jedynego istniejącego na terytorium Mołdawii portu morskiego, międzynarodowego portu w Giurgiulesti, na południu tego kraju - poinformował w czwartek premier Rumunii Marcel Ciolacu.

Premier potwierdził w rozmowie z telewizją Digi24, że Rumunia prowadzi już w tej sprawie negocjacje za pośrednictwem ministerstwa transportu.

"Teraz czekamy na decyzję EBOR" - dodał Ciolacu. Zaznaczył, że w przypadku nabycia portu, Rumunia podjęłaby się inwestycji służących jego dalszemu rozwojowi.

Ciolacu wyjaśnił, że Mołdawia nie jest stroną rozmów, gdyż międzynarodowy port w Giurgiulesti należy do EBOR. Kompleks portowy usytuowany jest na terenie wolnego obszaru celnego.

Port w Giurgiulesti ma duże znaczenie logistyczne, szczególnie ze względu na swoje położenie przy ujściu rzeki Prut do Dunaju, który kilkadziesiąt km dalej uchodzi do Morza Czarnego. Położony na styku granic trzech państw: Mołdawii, Rumunii i Ukrainy port może więc służyć m.in. do transportu towarów z Ukrainy.

W kompleksie portowym Giurgiulesti działa m.in. terminal paliwowy, punkt przeładunku zboża, a także port pasażerski, którym realizowane są m.in. połączenia promem z tej mołdawskiej miejscowości do Stambułu.

Oddany do użytku w 2006 r. port dla statków pełnomorskich w Giurgiulesti został w maju 2021 r. zakupiony w całości przez EBOR od holenderskiej grupy Danube Logistics.

