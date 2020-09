Ruch otworzył pierwszy samoobsługowy kiosk

fot. materiały prasowe / Ruch

Ruch otworzył w Warszawie pierwszy samoobsługowy kiosk, gdzie na klientów będzie czekać ponad 175 produktów.

Sieć saloników prasowych otworzyła swój pierwszy punkt bez pracownika. W samoobsługowym sklepiku Ruch klienci mogą wybrać na dotykowym ekranie artykuły spożywcze oraz zapłacić kartą płatniczą lub Blikiem, korzystając z terminala. Kiosk w nowym formacie powstał w Warszawie.

– Sprzedaż jest możliwa 24h na dobę, a sama transakcja zakupowa zajmuje kilkanaście sekund. Wystarczy wybrać produkty oraz zrealizować płatność w formie bezgotówkowej na terminalu płatniczym. Kiosk samoobsługowy ma dwie ściany przeznaczone do sprzedaży. Na każdej ze ścian zainstalowano osobny terminal płatniczy tak, by maksymalnie usprawnić sprzedaż – mówi Tomasz Iwanicki, kierownik działu rozwoju i utrzymania sieci Ruch.

Wśród artykułów dostępnych w kiosku jest m.in. świeżo zmielona kawa, herbata, przekąski, napoje czy produkty z kategorii higienicznej. Samoobsługowy punkt Ruch to wolnostojący kiosk z zabudowanymi maszynami. Klienci nie mogą wejść do środka, a zakup możliwy jest w jednej z dwóch ścian przystosowanych do sprzedaży.

Samoobsługowe kasy oraz punkty są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym w większych sklepach spożywczych, m.in. Biedronce, Lidlu czy Kauflandzie. Możliwe, że w najbliższym czasie będziemy świadkami coraz szybciej postępujących zmian związanych z automatyzacją procesów oraz strukturą zatrudnienia w Polsce oraz na świecie. Pandemia COVID-19 tylko przyśpieszyła procesy robotyzacji.

DF