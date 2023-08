"Ruch Ręcznikowy" w Grecji walczy o uwolnienie leżaków. Zawłaszczają je firmy

Schronisko na Hali Kondratowej nieczynne przez dwa lata. Przejdzie gruntowy remont; Już 4 września turyści nie wypiją herbaty czy kawy w schronisku na Hali Kondratowej. Obiekt położony pod Giewontem przejdzie gruntowny remont i przebudowę. Prace zaplanowano do 2025 r. Jak mówią władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zarządzającego obiektem, to słynne schronisko musi być dostosowane do współczesnych standardów.