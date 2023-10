Rubel na równi pochyłej. 1 cent znów na horyzoncie

Granica 100 rubli za jednego dolara jest symboliczna. Mimo serii podwyżek stóp procentowych rubel znów ją osiągnął.

fot. BLACKDAY / / Shutterstock

Od ponad 1,5 roku kurs rubla to istny rollercoaster. Po rozpoczęciu kolejnej fali działań zbrojnych na Ukrainie rubel runął, przekraczając poziom 120 rubli za dolara. W połowie 2022 roku odnotowano znaczące umocnienie się rubla, czemu sprzyjało m.in. załamanie importu i rosnące ceny energii. Ten rok nie jest jednak dla rubla równie łaskawy - tylko od stycznia rubel osłabił się o ok. 30 proc.



14 sierpnia 2023 roku rubel zaliczył poziom 100 rubli za dolara, a nawet go przekroczył - osiągajac poziom 101,5. W odpowiedzi na słabnącego rubla, Bank Centralny Rosji zdecydował się na sporą podwyżkę stóp procentowych do 12,0 proc. z 8,50 proc. We wrześniu zdecydowano się na kolejną podwyżkę - do 13 proc., windując tym samym stopy proc. do najwyższego poziomu od roku. Działania te jedynie na krótką metę wsparły rosyjską walutę.

Dziś rubel znów osiągnął poziom 100 rubli za dolara, a analitycy niekoniecznie wierzą w jego umocnienie.

"Droga ropa naftowa i podwyżka głównej stopy procentowej poprawiają perspektywy dla rubla, ale w średnim terminie" – stwierdzili analitycy Promsvyazbanku, cytowani przez Reuters. Oczekują oni, że rubel dokona krótkotrwałego ruchu powyżej 100 w stosunku do dolara w przypadku braku wsparcia ze strony władz.

Analitycy spodziewają się kolejnej podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu zaplanowanym na 27 października. Bank centralny ma na głowie nie tylko słabnącego rubla, ale i walkę z uporczywą presją inflacyjną - podaje Reuters.