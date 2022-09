Rozwój rynku pracy w Toruniu. Gamedev nabiera na znaczeniu, a w tych branżach płacą najwięcej

fot. Agnieszka Gaul / / Shutterstock

Miasto Mikołaja Kopernika jest coraz chętniej wybierane przez kandydatów zarówno lokalnych, jak i decydujących się na relokację. Również ono nie pozostaje jednak obojętne na gospodarcze reperkusje pandemii oraz wojny w Ukrainie. Warto sprawdzić, kto może liczyć na atrakcyjną pracę w Toruniu i jakie prognozy dla lokalnej gospodarki przewidują eksperci.

Intensywnie rozwijający się rynek

Coraz częściej inwestorzy, w tym duże międzynarodowe podmioty, interesują się nie największymi metropoliami, a alternatywnymi lokalizacjami. Przede wszystkim zwracają przy tym uwagę na jakość infrastruktury i podaż kandydatów gotowych do podjęcia pracy. Jednym z takich miejsc jest Toruń. Siedziba marszałka, zarządu i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego jest zamieszkiwana przez blisko 200 000 osób. Wspólnie z pobliską Bydgoszczą, z którą dzieli się także organami władz samorządowych, tworzy natomiast aglomerację z ponad 800 tysiącami mieszkańców. To olbrzymi potencjał oraz jeden z najintensywniej rozwijających się rynków pracy w północnej Polsce.

Stopa bezrobocia w Toruniu według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi obecnie 4%. Koniunktura na lokalnym rynku pracy jest więc zdecydowanie lepsza od tej dla kraju (4,9%) oraz województwa kujawsko-pomorskiego (6,8%). Jeszcze lepiej radzi sobie jednak Bydgoszcz, która jest także najważniejszym ośrodkiem gospodarczym województwa. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła 2,1%.

Najwyższe zarobki w regionie

Wyższa stopa bezrobocia jest jednak rekompensowana przez najwyższe zarobki w regionie. Jak podaje wojewódzki Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w Toruniu wynosi aktualnie 5862,32 zł brutto. Jest więc o 90 zł wyższe od średniej pensji w Bydgoszczy (5772,39 zł). Oznacza to, że pracownik zatrudniony w jednej z toruńskich firm na umowie o pracę otrzymuje na rękę średnio 4222 zł. W Bydgoszczy przelew wyniesie natomiast 4159 zł. Oba wyniki są jednak zdecydowanie niższe od średniej pensji dla całego kraju, która wyniosła w analogicznym okresie 6399 zł brutto.

Generalnie zarobki w województwie kujawsko-pomorskim pozostawiają jednak sporo do życzenia. Według danych GUS średnia pensja w sektorze przemysłowym w 2021 roku wyniosła 5225 zł, a przemyśle 5061 zł. Oczywiście wszystko zależy jednak od konkretnej oferty pracy, przedsiębiorstwa, a także wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kandydata.

Najwięksi pracodawcy wciąż zatrudniają

Zwolnienie gospodarcze, a przede wszystkim potencjalne problemy z podażą energii w sezonie grzewczym, będą z pewnością olbrzymim wyzwaniem dla całej gospodarki. Póki co spowolnienie nie jest jednak widoczne na toruńskim rynku. Oferty pracy wciąż publikują najwięksi pracodawcy zarejestrowani w mieście, którzy dogrywają również ważną rolę w skali północnej Polski i całego kraju.

Jednym z największych podmiotów jest Neuca – firma specjalizuje się w produkcji i handlu hurtowym farmaceutykami. To natomiast wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na pracowników różnych dziedzin, zarówno biotechnologów, jak i specjalistów marketingu, sprzedaży, dystrybucji, a także logistyków.

Jednym z największych podmiotów specjalizujących się w dystrybucji wyrobów hutniczych jest Nova Trading. W Ostaszowie koło Torunia, w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, została także uruchomiona zajmująca się działalnością produkcyjną spółka Nova Metale. To natomiast przekłada się na bardzo duże zapotrzebowanie na zróżnicowane talenty – od pracowników wykonujących prace proste i magazynierów przez techników i inżynierów aż po pracowników biurowych. To często wybierany zakład pracy między innymi przez spawaczy, ślusarzy czy monterów.

Jednym z najpopularniejszych pracodawców w Toruniu jest grupa Apator specjalizująca się w produkcji urządzeń i systemów pomiarowych. Firma w szczególny sposób stawia przy tym na rozwiązania wspierające transformację energetyczną i pozwalające redukować emisyjność. Apator zatrudnia łącznie ok. 2400 pracowników zarówno w działach produkcji, jak i biurach badań i rozwoju. Ważną częścią działania spółki są również systemy IT dla sieci elektroenergetycznych oraz narzędzia dla smart meteringu, co przekłada się na zapotrzebowanie na pracowników technicznych i specjalistów IT.

Perspektywy dla lokalnych absolwentów

Toruń jest bardzo ważnym ośrodkiem akademickim nie tylko w skali regionu, ale również całego kraju. Według przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Akademickość polskich miast” uczy się w nim niemal 33 tysiące studentów. Pod tym względem zajmuje 11 miejsce w kraju.

Szczególną rolę odgrywa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnia znalazła się na 13. pozycji w rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022. Należy również do prestiżowego grona uczelni badawczych.

Na jakie zarobki mogą liczyć absolwenci? Interesujących danych dostarcza Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Jak widać, najlepiej na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu edukacji radzą sobie absolwenci kierunków medycznych i technicznych. Na 6379,89 zł brutto mogą liczyć absolwenci studiów II stopnia na kierunku położnictwo, prowadzonym w trybie niestacjonarnym. 6397,51 zł zarobią informatycy z tytułem magistra inżyniera, a aż 6600 zł średnio zarabiają pielęgniarki z tytułem magistra, które zdecydowały się na naukę w trybie zaocznym.

Jednoznacznie wskazuje to również na kierunki rozwoju lokalnej gospodarki i duże zapotrzebowanie na specjalistów tych obszarów. Zawody medyczne – nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni czy opiekunowie medyczni – są poszukiwani zasadniczo na każdym lokalnym rynku pracy. W całym kraju problemów ze znalezieniem zatrudnienia nie będą mieli także kandydaci posiadający kompetencje techniczne, zwłaszcza programiści.

Dobre prognozy dla lokalnego rynku IT

Na najlepsze oferty pracy w Toruniu bez wątpienia mogą liczyć specjaliści poszukujący zatrudnienia w niezwykle szybko rozwijającej się branży IT. Według raportu „Rynek pracy IT w Polsce” Next Technology województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 10 miejsce w kraju pod względem opublikowanych ofert pracy IT. Mieszka w nim również 2% wszystkich respondentów biorących udział w badaniu.

Na jakie zarobki mogą liczyć? Oto przeciętne wynagrodzenia ujęte w raporcie w przypadku pozycji specjalisty (mida) na b2b:

Programista Python 15825

Programista JAVA 16247

Programista PHP 15 825

Frontend Developer 11875-17842

Tester oprogramowania (QA) 10311–15958

Oczywiście rynek usług IT jest bardzo zróżnicowany. Zatrudnienie znajdą w nim więc również przedstawiciele innych profesji technicznych, w tym np. analityk IT czy analityk procesów biznesowych. Z drugiej strony firmy zgłaszają wysokie zapotrzebowanie również na ekspertów w zarządzaniu projektami i procesami IT. Przedsiębiorstwa tej branży generują wysokie zapotrzebowanie na wielu innych kandydatów, w tym specjalistów obsługi klienta, przedstawicieli handlowych, rekruterów, księgowych czy specjalistów HR.

Oferty pracy w Toruniu w branży IT to jednak nie tylko wysokie zarobki, ale również bardzo konkurencyjne warunki podjęcia zatrudnienia. Według raportu Next Technology aż 44% wszystkich opublikowanych ofert zawiera możliwość pełnej pracy zdalnej. Jednocześnie 48% kandydatów oczekuje takiej możliwości, a dla 50% docelowym modelem współpracy jest praca hybrydowa. Sama możliwość pracy zdalnej jest natomiast najważniejszym argumentem w procesie rekrutacji aż dla 63% kandydatów.

Rozwój branży gamedev

Jednym z sektorów rynku IT, który znakomicie poradził sobie w dobie wyzwań związanych z pandemią COVID-19, jest bez wątpienia segment tworzenia gier komputerowych. Rodzime podmioty radzą sobie w nim bardzo dobrze, podejmując rywalizację z międzynarodowymi potentatami. Pokaźną cegiełkę dokładają do tego również studia wywodzące się z Torunia.

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o niezależnym studiu Dark Point Games, które pracuje obecnie nad grą action RPG "Achilles: Legends Untold". W Bydgoszczy działa natomiast studio Vivid Games specjalizujące się w tworzeniu gier mobilnych. Notowana na GPW spółka opracowała między innymi takie tytuły jak "Real Boxing" i "Real Boxing 2" czy "Godfire: Rise of Prometheus".

Intensywny rozwój rynku przekłada się również na ofertę kujawsko-pomorskich uczelni. Uniwersytet Mikołaja Kopernika proponuje słuchaczom studia podyplomowe w zakresie projektowania gier komputerowych Game ART. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przewidział natomiast specjalny program dla projektantów gier. Humaniści przyszłości mogą na studiach licencjackich uczyć się projektowania i produkcji gier na różne platformy.

Dzięki temu w najbliższym czasie region może stać się jednym z liderów tego prężnie rozwijającego się na całym świecie rynku. Oczywiście w ślad za branżą gamedev idzie również zapotrzebowanie na inne talenty, w tym specjalistów marketingu i PR czy pracowników biurowych zajmujących się wsparciem działania przedsiębiorstw. Start-upy licznie przyciągają również inwestorów chcących ulokować środki w tej branży.