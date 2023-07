Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Komisja sejmowa zgłosiła szereg poprawek

W czwartek Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt ustawy dotyczącej rozwoju rynku finansowego. Posłowie poparli projekt wraz z szeregiem poprawek. Przepisy zakładają możliwość szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej.

W czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Posłowie poparli projektowaną ustawę wraz z kilkudziesięcioma poprawkami,

Większość poprawek, zgłoszonych przez przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych posła Andrzeja Kosztowniaka z PiS miała charakter legislacyjny i porządkujących.

Poza tym poprawki zgłaszał wiceprzewodniczący komisji poseł Adam Gawęda (PiS). Jego propozycje miały charakter merytoryczny, choć nie zawsze związany z treścią przedłożenia. Poseł Gawęda złożył poprawki, które m.in. dotyczyły skutków podatkowych wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dotacji czy subwencji. Inną poprawką była propozycja, aby zmienić sposób traktowania środków trwałych, które zostały uzyskane bezpłatnie lub z niepełną odpłatnością przez samorządowe zakłady budżetowe i spółki użyteczności publicznej.

Po zmianie te środki przestałyby być traktowane jako przychód podatkowy i to już ze skutkiem dla roku podatkowego 2023. Kolejna zmiana dotyczyła wykorzystania środków Funduszy Pracy do zasilenia wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Poprawki dotyczyły też przesunięcia wejścia w życie niektórych przepisów projektowanej ustawy. Jedna z nich odnosiła się do kwestii wnoszenia opłat za nadzór przez spółki publiczne (za 2023 r. będzie się to odbywało na dotychczasowych zasadach). Druga z kolei dotyczyła wydawania legitymacji służbowych dla pracowników UKNF (od 1 stycznia 2025 r.).

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań oraz usprawnień obowiązujących regulacji prawnych w obszarze rynku finansowego. Zakłada m.in. rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadanie jej dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane, a także poprawę funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, w tym w szczególności zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.

Rozszerza też obowiązek informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy. Zawiera regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, a także przepisy umożliwiające łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Projekt zakłada, że w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych zostanie m.in. ograniczona możliwość: "oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), a także wprowadzony zostanie obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych".

Przewidziano też ograniczenie "wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi". Wprowadzony ma też być zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych, czy wykorzystania autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania klientów.

W zakresie wzmocnienia odporności i zwiększenia stabilności systemu finansowego projekt m.in.: umocowuje do szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku "w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej; zwalnia KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych".

Wprowadza też regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, mające usprawnić proces nadzorczy oraz zniwelować bariery rozwoju rynku finansowego.(PAP)

