Rozwój niejedno ma imię. Z tego wsparcia może skorzystać każdy

Co łączy studentów, osoby bezrobotne lub chcące zmienić prace czy seniorów, którzy nie do końca radzą sobie z nowoczesną technologią? Pozornie niewiele, ale okazuje się, że każda z tych grup może skorzystać z bogatej oferty Funduszy Europejskich i dzięki temu zmienić coś w swoim życiu na lepsze. Choć czasem istnieje takie przeświadczenie, to przecież dotacje nie przypadają wyłącznie firmom - wiele osób fizycznych również może liczyć na unijne wsparcie.

Rozwiń własne możliwości

Już w poprzednich latach osoby fizyczne mogły korzystać z preferencyjnych pożyczek na dokształcenie. Teraz sytuacja wygląda podobnie i te środki nie będą musiały zostać wykorzystane wyłącznie na opłacenie studiów podyplomowych, choć oczywiście taka opcja również istnieje i nie mówimy tylko o krajowych uczelniach. Marzysz o karierze menedżera, ale brakuje ci środków na MBA? Widzisz się jako szefa kuchni? Może chcesz rozwijać swoje pasje i nauczyć się profesjonalnie latać dronem? Wyboru ścieżki rozwoju dokonujesz samemu, ale otrzymasz na jej realizację pomoc finansową.

Za ofertę z preferencyjnych pożyczek na dokształcenie odpowiada BGK, który deklaruje, że więcej informacji pojawi się pod koniec tego roku. Jeśli interesują cię szczegóły, to warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę i sprawdzać, czy pojawiły się już nowe oferty takich pożyczek.

Fundusze Europejskie to nie tylko pożyczki udzielane na korzystnych warunkach, ponieważ ciekawa oferta zostanie zaprezentowana także przez polskie uczelnie. Pojawią się tam między innymi dofinansowane kursy. W ten sposób osoby fizyczne mogą zdobyć kompetencje, które są szczególnie cenne z punktu widzenia pracodawców. Pełna oferta zostanie zaprezentowana wtedy, gdy rozstrzygną się konkursy w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

To jednak nie wszystko ze strony uczelni. Studenci otrzymają również możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez uczelnie, a także ze staży, dzięki którym można zdobyć cenne doświadczenie oraz umiejętności, mogące zaprocentować później w życiu zawodowym.

Podbij rynek pracy dzięki unijnemu wsparciu

Niektóre osoby są niezadowolone ze swojej sytuacji zawodowej i to z bardzo różnych powodów. Dotyczy to bezrobotnych, niebędących w stanie znaleźć pracy, ale także tych, dla których obecne zatrudnienie z jakiegoś powodu pozostaje niesatysfakcjonujące. Tutaj z pomocą przychodzą samorządy województw, dysponujące swoimi budżetami Funduszy Europejskich.

Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje to jedno, ale na tym nie kończy się ta oferta. Jeśli ktoś czuje, że znalazł się na zawodowym zakręcie, to może skorzystać również z profesjonalnego doradztwa zawodowego. Osoby chcące spróbować sił w samozatrudnieniu również otrzymają wsparcie w tej kwestii.

Warto dodać, że pierwsze konkursy już się odbywają, więc aktualna oferta powinna pojawić się w Powiatowych Urzędach Pracy już jesienią tego roku. Zalecamy również odwiedzać strony urzędów marszałkowskich właściwych dla adresów zamieszkania, ponieważ tam także mogą pojawiać się informacje na ten temat.

Nie daj wykluczyć się nowym technologiom

Rozwój technologiczny pędzi w zawrotnym tempie i nie zawsze łatwo jest za nim nadążyć. Problemy mają osoby młodsze, ale przede wszystkim dotyczy to seniorów, którzy bez odpowiedniego wsparcia łatwo mogą doświadczyć cyfrowego wykluczenia.

Okazuje się, że seniorzy będą mogli skorzystać z Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC), które powstaną w gminach. Te kluby to miejsca, gdzie można dowiedzieć się o nowych technologiach i nauczyć się z nich korzystać samemu, ale to także punkty pomocy. Seniorzy będą mieli tam możliwość bezpiecznego skorzystania z e-usług, które weszły już na stałe do naszej codzienności. Zapłacenie rachunków, zrobienie zakupów w internecie czy obsługa konta pacjenta - to tylko część z usług, w których realizacji można otrzymać pomoc w KRC.

Za powstanie Klubów Rozwoju Cyfrowego odpowiada Centrum Projektów Polska Cyfrowa i niebawem ma ono wybrać pięciu partnerów merytorycznych, którzy pomogą w otwarciu tych klubów. Tutaj również więcej informacji powinno pojawić się jesienią tego roku.

Dla każdego coś dobrego

Choć oferta Funduszy Europejskich dla osób fizycznych jest bogata, to warto zwrócić uwagę na jej rozproszenie. Przede wszystkim, występuje zróżnicowanie regionalnie, więc w niektórych miejscach Polski oferowane wsparcie jest po prostu inne, a czasem obejmuje też różne podmioty.

Z tego względu warto pod kątem Funduszy Europejskich trzymać rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzać publikowane wiadomości. Więcej na temat tego, gdzie dokładnie szukać informacji o takim wsparciu, można znaleźć w dedykowanym temu artykule, który pojawił się w naszym portalu.

