Rozwiedzeni rodzice tracą prawo do ulgi? Resort finansów zabiera głos

Nowelizacja ustawy o PIT uporządkowała preferencyjne rozliczanie się jako samotny rodzic; wykluczyła też uznanie obojga rodziców za samotnych przy opiece naprzemiennej, co było niesprawiedliwe wobec osób faktycznie samotnie wychowujących dzieci - podkreśla Ministerstwo Finansów.

fot. Bacho / / Shutterstock

Resort finansów odniósł się do publikacji "Gazety Wyborczej" pt. "Rozwiedzeni rodzice tracą prawo do ulgi". Jak napisała "GW", opieka naprzemienna w obecnym stanie prawnym uniemożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Jak zaznaczyło MF, aby mieć prawo do rozliczenia się jako samotny rodzic i tym samym skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, należy faktycznie wychowywać dziecko bez udziału drugiego rodzica. "Oznacza to w pełni samodzielne zajmowanie się sprawami dziecka czy zaspokajanie jego potrzeb fizycznych i duchowych. Bez wątpienia nie mamy do czynienia z taką sytuacją w przypadku opieki naprzemiennej. W takim przypadku każdy z rodziców, np. w przypadku zdarzeń losowych jak choroba, może liczyć na pomoc drugiego rodzica" - wskazał resort.

"Dla wyraźniejszego zobrazowania idei i istoty preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci, wystarczy porównać sytuację wdowy lub wdowca z sytuacją osób naprzemiennie wychowujących dzieci. W pierwszym przypadku trud opieki, codziennej troski i wychowania spoczywa wyłącznie na jednej osobie, a w drugim osoba ta ma wsparcie drugiego rodzica" - argumentuje MF.

Ministerstwo podkreśliło, że przepisy nie dyskryminują rozwodników. "Bez znaczenia jest to, czy opieka naprzemienna dotyczy osób stanu wolnego czy rozwodników. Jeżeli wspólnie dzielą trud wychowania dziecka, to trudno przypisać im atrybut samotnego rodzicielstwa" - zauważył resort.

Zwrócił uwagę, że dzięki nowym przepisom znacząco poprawiła się sytuacja osób faktycznie samotnie wychowujących dzieci. "To dzięki połączeniu mechanizmu wspólnego rozliczenia z wyższą kwotą wolną i wyższym progiem podatkowym. Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku tzw. kwota wolna wynosząca od 2022 r. 30 tys. zł będzie realizowana dwukrotnie i wyniesie 60 tys. zł, analogicznie do wspólnego rozliczenia małżonków" - wskazało MF.

Podano przykład samotnego rodzica z dwójką dzieci z wynagrodzeniem 6 tys. zł, który w porównaniu do 2021 r. zyska w 2022 r. 4 186 zł. Dla samotnego rodzica z dwójką dzieci zarabiającego 8 tys. zł zysk w skali roku wyniesie 3 722 zł - wyliczyło MF.

"Nowelizacja ustawy o PIT uporządkowała i wykluczyła niesprawiedliwe – wobec sytuacji osób faktycznie samotnie wychowujących dzieci – stosowanie przepisów w zakresie preferencyjnego rozliczenia się jako samotny rodzic. Nowe przepisy uniemożliwiają bowiem uznanie obojga rodziców za samotnych przy opiece naprzemiennej" - podsumowało MF. (PAP)

kmz/ mmu/