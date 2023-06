Poruszany w tym odcinku podcastu "Rodziconomia" temat niezależności finansowej w małżeństwie, a także wszystkiego tego, co może się wydarzyć, gdy życie układa się nie po naszej myśli, to sprawy niezwykle ważne. A ponieważ są to także często sprawy przykre, niechętnie myślimy o tym, „co by było, gdyby…”, a co za tym idzie – nie jesteśmy w żaden sposób przygotowani.

Podobnie ma się sprawa z ubezpieczeniem na życie i myśleniem o ewentualności własnej śmierci – choć tutaj chyba częściej otwarci jesteśmy na takie rozważania, chociażby z uwagi na konieczność zabezpieczenia dzieci.

Złoto wydaje się być wyjątkowo mało kłopotliwym aktywem w kontekście chociażby rozwodu. W przypadku choćby mieszkania, zawsze pojawia się problem podziału – kto mieszkanie zatrzyma, a co za tym idzie – która strona będzie zobowiązana do spłacenia części tej drugiej osoby?

Złoto niewątpliwie wspiera niezależność finansową. Jest łatwo podzielne, co ma ogromne znaczenie zarówno w przypadku sytuacji rozwodu, dziedziczenia czy w ogóle przekazania majątku dziecku/dzieciom. Fakt, że najczęściej sprzedawaną formą złota jest jednouncjowa sztabka lub moneta o tej wadze (31,1 g), świadczy, że kupujący te produkty mają na uwadze względy praktyczne – w tym podzielność.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Goldsaver.pl