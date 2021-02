Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia dla nauczycieli, innych pracowników oświaty oraz żłobków

fot. Jacek Szydłowski / FORUM

8 lutego rozpoczęła się rejestracja na szczepienia dla nauczycieli, pracowników oświaty oraz żłobków. Zapisy potrwają do 10 lutego do końca dnia, a 12 lutego rozpoczną się pierwsze szczepienia - poinformowała KPRM w komunikacie. Nauczyciele chętni na szczepienia mogą zgłaszać się do dyrektora placówki.

"Do tej pory zgłosiło się 100 tys. chętnych osób. Proces przebiega bardzo sprawnie, nie odnotowaliśmy żadnych problemów dotyczących rejestracji" - poinformowała rzeczniczka prasowa MEiN.

Dodała, że w niedzielę w nocy został uruchomiony specjalny formularz zgłaszania na szczepienia z instrukcją krok po kroku w Systemie Informacji Oświatowej.

"Jest to profesjonalne narzędzie do zbierania danych oświatowych. System rejestracji jest intuicyjny i prosty" - podkreśliła. Nauczyciele są zgłaszani przez dyrektorów placówek.

Rzeczniczka MEiN wskazała, że na stronie internetowej resortu edukacji i nauki przygotowano zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących szczepień wśród nauczycieli.

Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wśród nauczycieli także obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie będą mogli zaszczepić się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna), osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy chcą się zaszczepić, mają zgłosić chęć szczepienia do dyrektora swojej szkoły lub placówki. Nie wiąże się to z obowiązkiem wypełniania żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonienia na infolinię czy wysyłania SMS - przypomina KPRM.

W komunikacie podkreślono, że nauczyciele pracujący w więcej niż jednej szkole lub placówce, powinni zgłosić chęć do szczepień tylko w jednej z nich.

KPRM zaznacza, że nauczyciele zostaną poinformowani o szczegółowym terminie i miejscu ich szczepienia. W dniu szczepienia należy zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis, ponieważ pracownicy punktu szczepień poproszą o wypełnienie ankiety.

Kancelaria Premiera przekazała także, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogą zgłosić pracowników na szczepienie przez System Informacji Oświatowej. W Strefie Pracownika znajdzie się formularz do zgłaszania nauczycieli i pozostałych pracowników, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. W systemie znajdzie się także szczegółowa instrukcja wypełnienia formularza, przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zwrócono uwagę na to, że dyrektorzy mogą wypełnić formularz do 10 lutego.

W komunikacie podano dokładną instrukcję dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Najpierw należy zalogować się SIO i zapoznać się z instrukcją. Następnie wypełnić formularz, zaznaczając nazwiska chętnych do szczepień nauczycieli zatrudnionych w szkole. Będzie tam także możliwość dopisania pracowników, którzy nie są nauczycielami lub nie są zatrudnieni w szkole (np. instruktorzy praktycznej nauki zawodu). Potem należy zatwierdzić formularz i wysłać go online.

Zaznaczono, że formularz trafi najpierw do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital, który znajduje się w najbliższej okolicy szkoły. Kiedy do szpitala zostaną dostarczone dawki szczepionki, szpital poinformuje dyrektora, kiedy pracownicy szkoły mogą przyjechać na szczepienie.

Proces rejestracji na szczepienia dla opiekunów i pracowników żłobków jest podobny jak w przypadku szkół. Dyrektor takich placówek dokonuje zgłoszenia przez formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W formularzu należy wskazać podstawowe dane placówki oraz pracowników chętnych na szczepienia, a także powiat, w którym działa placówka.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie: www.gov.pl/szczepimysie. (PAP)

