Rozpoczęcie roku szkolnego przesunięte. Rodzice mogą mieć problem 1 września

Czarnek: Wakatów nauczycieli na pełen etat mniej niż 1 proc. Liczba wakatów nauczycieli to 21 355, w tym 6760 to wakaty na pełne etaty, pozostałe to wakaty na kilka godzin - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że w Polsce jest 701,9 tys. nauczycieli, co oznacza, że wakatów na pełen etat jest mniej niż 1 proc.