Rozpoczął się proces Białorusina, który mógł wyprać 73 mln euro

Łotewski sąd gospodarczy rozpoczął rozpatrywanie sprawy karnej obywatela Białorusi, który mógł wyprać w łotewskim banku 73 mln euro - informuje agencja BNS. Część z tych pieniędzy mężczyzna miał zarobić za czyszczenie baraków wojskowych na anektowanym Krymie.

fot. CC7 / / Shutterstock

Dziennikarze śledczy projektu RE:Baltica wraz z kolegami z ukraińskich i rosyjskich niezależnych mediów ustalili, że w maju na Łotwie sąd zaczął rozpatrywać sprawę karną wobec Eduarda Apsita, oskarżonego o nielegalne otrzymanie i wypranie 73 mln euro za pośrednictwem łotewskiego banku ABLV.

Według dziennikarzy firmy powiązane z Apsitem wygrały rządowe kontrakty w Rosji i na Białorusi o łącznej wartości 140 mln euro. 49 mln euro z tej sumy wypłacił rosyjski resort obrony za czyszczenie baraków wojskowych na zaanektowanym Krymie.

Obrońca biznesmena ocenił, że zarzuty wobec jego klienta są "fikcją" i oskarżył łotewskie organy ścigania o ich spreparowanie.

W 2018 roku amerykańskie władze oskarżyły ABLV, trzeci co do wielkości bank Łotwy, o pranie pieniędzy na wielką skalę. Bank ten obecnie jest w trakcie procesu upadłościowego. Apsit był ważnym klientem ABLV i posidał co najmniej 1 proc. jego udziałów.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska