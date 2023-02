Rozpoczął się okres rozliczeń podatków za 2022. e-Urząd Skarbowy już z problemami

15 lutego ruszył okres rozliczeń PIT-ów za 2022 rok. Podatnicy mają czas na złożenie deklaracji do 2 maja. Jednak, jak to często bywa, chwilę po wystartowaniu usługi e-Urząd Skarbowy przestał poprawnie działać. Ministerstwo Finansów poinformowało, że już pracuje na usunięciem usterki.



Jak poinformowało na Twitterze Ministerstwo Finansów występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym. "Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał resort.

PIT 2022 - rozpoczął się okreś rozliczeń podatków

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy będą mogli wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz piąty udostępniają Twój e-PIT. W ramach usługi na podatników czekają zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, PIT-28 i PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej oraz oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo nowością jest PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym przez administrację skarbową uwzględnione są: informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych oraz informacje będące w posiadaniu KAS, takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

W usłudze Twój e-PIT deklaracje można uzupełnić o przysługujące odliczenia - np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Można też zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Twój e-PIT a ulgi i odliczenia podatkowe - trzeba je wprowadzić samodzielnie

Specjaliści przypomnieli, że w tym roku pojawiły się nowe preferencje i ulgi, z których można skorzystać, a zwrot podatku może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych w przypadku rodziny. Jak zaznaczyli, dane dotyczące ulg i odliczeń podatnik musi uzupełnić samodzielnie.

Według ekspertów e-pity.pl bywają sytuacje, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, lecz nie posiadają wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. Jednak nawet wówczas możliwy jest zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej.

"W takiej sytuacji podatnicy mogą wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli, lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych. Istnieje jednak limit, do wysokości którego rodzice (opiekunowie) mogą odzyskać kwotę ulgi, nie mogąc odliczyć jej od podatku" - wskazano w informacji.

Dodano, że zwrot kwoty ulgi przysługuje maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36, w tym składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych od przychodów zwolnionych z opodatkowania ze względu na zastosowanie tzw. ulgi dla młodych, dla rodzin 4+, pracujących seniorów czy zmieniających rezydencję podatkową (łączna wartość tego zwolnienia to 85 tys. 528 zł).

"Wstępnie przygotowane rozliczenie roczne, tzw. Twój e-PIT, nie uwzględnia możliwości zwrotu do kwoty zapłaconych składek automatycznie, co w efekcie może prowadzić do pominięcia niewykorzystanej kwoty ulgi. Twój e-PIT przy pierwotnej kalkulacji uwzględnia tylko tę część ulgi, która obniża podatek +do zera+" – zwróciła uwagę ekspertka e-pity.pl Monika Piątkowska.

Jak podano, ulga na dzieci jest nadal aktualna. W rozliczeniach za 2022 r. możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie.

Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać trzeba, składając deklarację podatkową za 2022 rok (w polach deklaracji PIT-36, PIT-37).

"Co ważne, ulga prorodzinna jest nielimitowana liczbą dzieci - oznacza to, że kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i spore kwoty powracające do portfeli rodziców" - wskazano.

Jak dodano, nowe przepisy przewidują też kilka korzystnych zmian dla rodziców dorosłych dzieci. Od tego roku z ulgi na dziecko będą mogli skorzystać także ci, których dziecko właśnie kończy naukę lub ci, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością.

Podatnicy wychowujący czworo lub więcej dzieci mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodu do wysokości 85 tys. 528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem każda z takich osób pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka ma prawo do skorzystania z niego niezależnie.

Eksperci przedstawili przykładowe rozliczenie dla rodziny: "Pan Adam i Pani Ania są małżeństwem, które rozlicza się wspólnie. Mają 4 dzieci, wszystkie w wieku szkolnym. Pan Adam w 2022 roku z tytułu umowy o pracę zarobił w skali roku 60 tys. zł, a składki na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne wyniosły łącznie 12 tys. 885,72 zł. W ciągu roku od wynagrodzenia Pana Adama odprowadzono 7 tys. 74 zł zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Pani Ania również otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jej wynagrodzenie wyniosło 84 tys. zł w skali roku. Roczna suma składek na ubezpieczenia ZUS i zdrowotne wyniosła 18 tys. 39,96 zł. W ciągu roku od wynagrodzenia Pani Ani odprowadzono łącznie 10 tys. 74 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy".

Jak podano, roczne rozliczenie przykładowej pary Adama i Ani wygląda następująco: "małżeństwu przysługuje zarówno ulga dla rodziny 4+, jak również ulga prorodzinna. Pracodawcy przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy nie uwzględniali kwoty wolnej od podatku ani ulgi dla rodziny 4+. Biorąc pod uwagę, że każdemu z małżonków przysługuje kwota wolna od podatku, jak również ulga dla rodziny 4+ oraz odliczenie od podatku z tytułu ulgi na dzieci w łącznej kwocie 6 tys. 924,12 zł, Pani Ania i Pan Adam otrzymają zwrot z podatku w wysokości 24 tys. 72,12 zł" – wyliczyła ekspertka e-pity.pl Monika Piątkowska.

Przypomniano, że dodatkowo dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy mają zarobki na tyle wysokie, że wpadają w II próg podatkowy, korzystne jest wspólne rozliczenie się z dzieckiem. Takie rozliczenie pozwala często na zapłacenie niższego podatku (czyli zastosowanie podwójnej kwoty wolnej lub niższego progu podatkowego – 12 proc. zamiast 32 proc.). Nie ma natomiast nic wspólnego z doliczaniem dochodów małoletniego, które odbywa się niezależnie od takiej formy rozliczenia.

Wskazano też, że nie tylko rodziny z dziećmi mogą zyskać na Polskim Ładzie. Nowe przepisy zadbały także m.in. o tych, którzy rodzinę dopiero założyli - współmałżonkowie mogą rozliczać się razem już w roku zawarcia małżeństwa. Zyskają także ci, którzy spłacają kredyt mieszkaniowy lub sprzedają nieruchomość, pracujący seniorzy, a także wracający z emigracji.

Twój e-PIT - nie wszystkie zeznania zostaną automatycznie zaakceptowane

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań - zaznaczyło MF.

Resort dodał, że zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Zalogować można się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe.

Formularze dla osób prowadzących działalność gospodarczą: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L są dostępne w systemie e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl. W tym systemie nie będzie można natomiast wypełnić już PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP. "Z uwagi na dużą popularność Twojego e-PITa zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP będą dostępne tylko w tej usłudze" - uzasadniło MF.

Ministerstwo wskazało, że w rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca ub.r. "Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem" - podał resort.

Podatek hipoteczny a rozliczenie PIT

Podkreślił, że podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie, po złożeniu przez podatnika zeznania. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności.

MF zapewniło, że jeżeli obliczony przez Krajową Administrację Skarbową hipotetyczny podatek należny będzie niższy od podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Informacja taka trafi do podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. KAS wyśle pismo pocztą albo przez e-Urząd Skarbowy, jeżeli podatnik zgodził się na taką formę korespondencji. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica – podało ministerstwo.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę wynikającą z obliczenia hipotetycznego podatku należnego. Nadpłata będzie zwracana w terminie do 45 dni w przypadku zeznań PIT złożonych w formie elektronicznej lub w terminie do trzech miesięcy w przypadku zeznań papierowych. Jeżeli podatnik ma zaległości czy niedopłaty, zostanie ona zaliczona na ich poczet.

Resort poinformował, że podatnicy sami będą mogli sprawdzić, ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Deklaracja podatkowa nie tylko online

MF przypomniało, że deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą złożyć PIT w dowolnym z 380 urzędów skarbowych (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności - przekazał resort.

"Dodatkowo oferujemy usługę, która pozwala na umówienie się na wizytę w urzędzie skarbowym. Można to zrobić online lub telefonicznie" – podało MF.

Jak przypomniano podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

