Rozpad Zjednoczonego Królestwa? Orkady spoglądają w stronę Norwegii

Wielka Brytania zmaga się z napływem uchodźców. Rząd stawia na deportację mimo wyższych kosztów niż utrzymywanie ich w kraju Choć koszt deportacji pojedynczego nielegalnego imigranta do Rwandy jest znacząco wyższy niż utrzymywania go w Wielkiej Brytanii, rząd liczy, iż perspektywa deportacji będzie na tyle silnym czynnikiem zniechęcającym, że w ogólnym rozrachunku to się opłaci - piszą brytyjskie media, w tym "The Times".