Różne terminy ferii czy "wypoczynek rodzinny" - apel do premiera o pomoc dla branży turystycznej

Utrzymanie zróżnicowanych terminów ferii zimowych, wprowadzenie "wypoczynku rodzinnego", czyli możliwości korzystania z bazy noclegowej przez osoby mieszkające razem, oraz wprowadzenie "małej tarczy antykryzysowej" dla turystyki postulują posłowie KO w interpelacji skierowanej do premiera.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Ireneusz Raś i Jakub Rutnicki poinformowali na konferencji prasowej we wtorek o tym, że skierują do premiera Mateusza Morawieckiego interpelację poselską dotyczącą wpływu wprowadzonych przez rząd obostrzeń związanych z pandemią na sytuację branży turystycznej.

"Apelujemy o to, by utrzymać rozproszenie terminów ferii zimowych; to jest pierwszy postulat" - mówił Raś. Posłowie zaproponowali też wprowadzenie tzw. wypoczynku rodzinnego, czyli - jak mówił Raś - możliwości korzystania z bazy noclegowej przez osoby mieszkające razem w jednym gospodarstwie domowym.

Poseł KO przekonywał, że zamiast zamykać branże, można na przykład - wzorem innych krajów - umożliwić świadczenie usług gastronomicznych na wynos przy stacjach narciarskich, można ograniczyć liczbę osób korzystających jednocześnie z wyciągów, zastosować zasady dystansu społecznego, wprowadzić internetową sprzedaż biletów wstępu na stok, by ograniczyć kolejki.

Raś podkreślił, że dla wielu przedsiębiorców branży turystycznej i branż z nią związanych od sezonu zimowego zależy przetrwanie przez cały rok. Jak mówił, branża turystyczna działa z wyprzedzeniem i zamówienia, rezerwacje zostały już zrobione, zanim ogłoszono decyzję o ujednoliceniu terminu ferii zimowych czy zamknięciu hoteli. "Kto ma oddawać te pieniądze? To jest pytanie, na które premier powinien odpowiedzieć, by nie wprowadzać chaosu" - podkreślił poseł KO.

Zaapelował o wprowadzenie przez premiera "małej tarczy finansowej" skierowanej tylko dla branży turystycznej. "Trzeba by wszystkie implikacje decyzji premiera wprowadzić do tej małej tarczy" - mówił. Zaznaczył, że powinna nią być objęta także branża agroturystyczna.

Zapewnił, że KO jako "odpowiedzialna opozycja" jest gotowa, by podjąć dyskusję z rządem na temat sytuacji turystyki w okresie pandemii. "Jesteśmy zdeterminowani, by bronić branży turystycznej" - dodał Raś.

Rutnicki przekonywał, że jeżeli rząd zdecyduje się utrzymać decyzje dotyczące branży turystycznej, to polscy turyści, którzy będą chcieli wyjechać na wypoczynek zimowy, wyjadą, ale do krajów ościennych, na przykład Włoch, Austrii. Przekonywał, że nie jest żadnym rozwiązaniem dla branży turystycznej otwarcie wyciągów dla osób mieszkających w okolicy, które będą mogły dojechać na stok bez korzystania z noclegów. "Jeżeli stacje narciarskie będą miały obłożenie na poziomie 10-15 proc., to po prostu z przyczyn ekonomicznych nie będą one mogły być uruchomione" - powiedział.

Rutnicki zaznaczył, że na jego oraz Rasia wniosek 1 grudnia odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji sportu i turystyki, która będzie poświęcone "tej nadzwyczajnej sytuacji". "Na to posiedzenie zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, z wicepremierem (ministrem rozwoju, pracy i technologii) Jarosławem Gowinem na czele; także wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego, a także przedstawicieli turystycznej, narciarskiej oraz przedstawicieli Głównego inspektoratu Sanitarnego" - powiedział poseł KO.

Według Rutnickiego jest szansa by tegoroczny sezon narciarki, "oczywiście w okrojonym wymiarze", utrzymać. "To nasze zadanie i o to jako Koalicja Obywatelska apelujemy. Trzeba szukać porozumienia, rozwiązań" - powiedział. Zaznaczył, że w podobnie trudnej sytuacji była kilka tygodni temu branża fitness, "ale dzięki dobrej współpracy, w ramach pewnych ograniczeń, zajęcia (fitness) mogą się dziś odbywać".

Według zapowiedzi z soboty premiera Mateusza Morawieckiego, zimowa przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe rozkładane na kilka turnusów, w zależności od województwa. Jak wynika z informacji przekazanych na rządowej stronie gov.pl, dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Wicepremier Gowin poinformował we wtorek na Twitterze, że "protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich został dopracowany, stoki będą zimą otwarte".

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) z branżą narciarską. Jak mówił podczas spotkania z przedstawicielami branży wicepremier, cytowany w komunikacie resortu, "w tym sezonie chcemy, żeby stoki, wyciągi narciarskie były dostępne", przy zachowaniu określonych zasad sanitarnych. Zapowiedział też, że jeżeli Główny Inspektorat Sanitarny zaakceptuje uzgodniony, szczególny reżim sanitarny, to we wtorek zostanie ogłoszona decyzja o otwarciu branży narciarskiej.(PAP)

