Rozminowanie obwodu kijowskiego zajmie nawet 70 lat. Nie mamy tyle czasu - powiedział gubernator regionu kijowskiego Rusłan Krawczenko, cytowany we wtorek przez portal Dzerkało Tyżnia. By to przyspieszyć, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowani specjaliści - dodał. Z kolei prezydent Zełenski podziękował władzom USA za kolejny pakiet pomocowy.

fot. CARLOS BARRIA / / Reuters

"Rozminowywanie jest jednym z kluczowych zadań stojących dziś przed władzami regionalnymi. Mówimy o głównej wartości - bezpieczeństwie, życiu i zdrowiu naszych ludzi. Musimy stworzyć bezpieczne środowisko dla ludności i oczyścić terytoria z ładunków wybuchowych" - powiedział.

Krawczenko poinformował, że w obwodzie kijowskim zbadano już 4690 obiektów infrastruktury, prawie 2400 km dróg, 172 km torów kolejowych i 1504 km linii energetycznych. Rozbrojono około 210 tys. ładunków. Obecnie uważa się, że ponad 17 tys. hektarów terenu w obwodzie kijowskim jest potencjalnie zaminowanych.

Krawczenko powiedział też, że w ubiegłym tygodniu Rada Obwodowa Kijowa opracowała mapę drogową rozminowywania obwodu kijowskiego, a program pod nazwą "Ochrona ludności i terytoriów przed katastrofami spowodowanymi przez człowieka i klęskami żywiołowymi" zapewni finansowanie oczyszczania terenu z ładunków wybuchowych.

Wcześniej przedstawiciel ONZ-owskiej agendy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na Ukrainie Jaco Cilliers powiedział podczas otwarcia wystawy "Wojna oczami pirotechników Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych", że rozminowanie Ukrainy będzie kosztować 37,5 mln dolarów - przypomniało Dzerkało Tyżnia.

Zełenski: Świat powinien dowiedzieć się, jaką zbrodnię popełniła Rosja w Nowej Kachowce

"Pracujemy nad tym, by nie dopuścić do żadnych incydentów w okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Dopóki są tam okupanci, istnieje ryzyko dla całego świata i jest to ewidentne" - podkreślił szef ukraińskiego państwa.

We wtorek Zełenski spotkał się z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaelem Grossim.

"Tylko całkowita deokupacja elektrowni i przywrócenie nad nią kontroli Ukrainy mogą zagwarantować bezpieczeństwo. I zrobimy wszystko, by tak się stało" - dodał prezydent.

Wyraził zadowolenie z powodu planu wysłania na Ukrainę przez MAEA misji mającej zbadać skutki zniszczenia przez Rosjan tamy i innych obiektów hydroelektrowni w Nowej Kachowce.

"Świat powinien ze szczegółami dowiedzieć się o tym, co się dzieje, jaką zbrodnię przeciwko przyrodzie i ludziom popełniła Rosja" - oświadczył Zełenski. Dodał, że ma nadzieję, iż eksperci MAEA rozpoczną swoją pracę w najbliższym czasie.

Ukraiński przywódca odniósł się też do sytuacji na froncie. Podziękował wojskowym za sukcesy, w tym za "ruch naprzód" na odcinku bachmuckim na wschodzie kraju. "Dziękuję za każdy krok i za każdy metr ukraińskiej ziemi, wyzwalanej spod rosyjskiego zła" - powiedział.

Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu także podziękował władzom USA za kolejny pakiet pomocowy. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/6573)

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła we wtorek 40. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości do 325 mln dolarów. W jego ramach USA przekażą Ukrainie ze swoich magazynów m.in. 15 bojowych wozów piechoty Bradley oraz 10 kołowych wozów opancerzonych Stryker.

sm/ tebe/ ndz/ ap/