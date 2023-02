Poprawne ujęcie ulgi termomodernizacyjnej w rocznym rozliczeniu PIT dla osób korzystających jednocześnie z dotacji z programu "Mój prąd" może budzić wątpliwości. Wszystko za sprawą wyrównania w wysokości 2 tys. zł, które zostanie wypłacone części beneficjentów z poprzedniej edycji.

fot. MACIEJ GOCLON / / FotoNews/FORUM

Dofinansowanie w rządowym programie "Mój prąd" wzrosło w grudniu 2022 r. z 4000 zł do 6000 zł - w przypadku przedsięwzięć związanych wyłącznie z zakupem i instalacją fotowoltaiki. Z podwyższonej kwoty dotacji skorzystają nie tylko nowi beneficjenci, ale również te projekty sprzed 2022 r. Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 22 tys. osób otrzyma dopłatę w wysokości 2 tys. zł do już uzyskanego dofinansowania.

Podział dopłaty z "Mojego prądu" a ulga termomodernizacyjna

Przepisy, oprócz wsparcia w postaci dotacji z programu "Mój prąd", przewidują również możliwość odliczenia od podatku dochodowego wydatków poniesionych na podniesienie efektywności energetycznej budynku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podwyższenie dofinansowania w programie "Mój prąd" do 6000 zł wiąże się z rozłożeniem wypłaty dotacji na dwie części. Pierwsza z nich miała już miejsce w ubiegłym roku - 4000 zł. Natomiast druga (2000 zł) zostanie wypłacona w 2023 r. Tym samym beneficjenci otrzymają taką sumę, jaka przysługuje obecnie w "Moim prądzie".

W praktyce oznacza to, że 4000 zł dofinansowania, które zostało wypłacone w 2022 r. jest uwzględnione w rozliczeniu rocznym za 2022 r. Natomiast pozostałe 2000 zł będzie do rozliczenia w PIT za 2023 r.

"Podatnicy, którzy w poprzednim roku przeprowadzili przedsięwzięcie termomodernizacyjne (zakładając, że ponieśli własny wydatek w wysokości 20 tys. zł, i otrzymali dotację w kwocie 4 tys. zł), w zeznaniu za 2022 r. będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę 16 tys. zł - taki bowiem wydatek został poniesiony przez podatnika 'z własnej kieszeni'" - wskazało Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytanie PAP.

Natomiast dopłata w wysokości 2 tys. zł do dofinansowania z programu "Mój prąd", która zostanie wypłacona w tym roku powinna być ujęta w zeznaniu podatkowym za 2023 r. "Otrzymaną w 2023 r. uzupełnioną część dotacji w wysokości 2 tys. zł, stosownie do art. 45 ust. 3a ustawy PIT, podatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za 2023 rok, tj. za rok, w którym podatnik otrzymał to świadczenie” – potwierdza Ministerstwo Finansów.

"Mój prąd" to nawet 31 tys. zł dotacji

15 grudnia 2022 r. wystartował nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Mój prąd". W najświeższej odsłonie dotacje będą mogły wynieść nawet 31 tys. zł. O taką sumę można wnioskować w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych składających się z kilku komponentów - np. przy jednoczesnym zakupie i montażu systemów EMS/HEMS (3 tys. zł), magazynów ciepła (5 tys. zł), mikroinstalacji PV (7 tys. zł) oraz magazynu energii (16 tys. zł). Wcześniej łączenie kilku przedsięwzięć było niemożliwe.

Natomiast w sytuacji, gdy beneficjent składa wniosek wyłącznie o dofinansowania mikroinstalacji PV w ramach programu "Mój prąd" to kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł.

"Mój prąd" to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych korzystających z własnych odnawialnych źródeł energii. Zakłada dofinansowanie do 50 proc. kosztów instalacji fotowoltaicznych, z górnym limitem 31 tys. złotych. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.