Zmiany w rozliczeniu 1 proc. podatku. Nie trzeba ponownie wskazywać OPP

Emeryci i renciści nie muszą ponownie wypełniać formularza PIT-OP. Pieniądze z 1 proc. podatku zostaną automatycznie przekazane na konto organizacji pożytku publicznego wskazanej w ubiegłym roku. Pod warunkiem, że stan epidemii nie zostanie odwołany do końca marca.

Do przekazania 1 proc. podatku ma prawo każda osoba rozliczająca się za pomocą skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu oraz podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe: zbycie nieruchomości, kapitałów pieniężnych, praw majątkowych.

Osoba przekazująca nic nie traci – wybiera tylko, gdzie mają trafić pieniądze. Domyślnie, w sytuacji gdy organizacja pożytku publicznego nie zostanie wskazana, 1 proc. podatku trafi do budżetu państwa.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności. Może nią być na przykład fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy albo inna instytucja. Takie organizacje między innymi wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz zajmują się działalnością charytatywną. Dbają również o środowisko, chronią konsumentów, a także wspomagają rozwój gospodarki, edukacji, oświaty i kultury.

W zeszłym roku, z powodu przedłużenia terminu składania formularzy PIT, część fundacji i organizacji pożytku publicznego nie otrzymała środków przekazanych w ramach 1 proc. podatku - więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Problem z przekazaniem 1 proc. podatku. Brakuje pieniędzy na kontach fundacji".

Organizacje pożytku publicznego – zmiany w pandemii

"Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1 proc. podatku, nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii. Jeśli natomiast stan epidemii byłby odwołany, to emeryt/rencista będzie musiał sam złożyć PIT-OP lub zeznanie PIT-37 lub PIT-36" – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Jeżeli w ciągu miesiąca stan epidemii nie zostanie odwołany emeryci i renciści, którzy w zeszłym roku wskazali organizację pożytku publicznego nie muszą ponownie składać formularza PIT-OP. Warto sprawdzić, czy organizacja wpisana w ubiegłym roku nadal znajduje się w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli podmiot, któremu rok temu podatnik zdecydował się przekazać 1 proc. podatku, nie jest ujęty w nowym wykazie, to nie otrzyma pieniędzy. Natomiast kwota 1 proc. podatku trafi do budżetu państwa.

Wyszukiwarka OPP Wyszukiwarka w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego pozwala sprawdzić, czy wybrany podmiot może otrzymać 1 proc. podatku.

"Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1 proc. na tę samą organizację, co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi "Twój e-PIT" w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym" – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik chce wskazać inną organizację pożytku publicznego, lub w zeszłym roku nie był uprawniony do przekazanie środków, lub nie wskazał OPP i chce zrobić to w tym roku, należy złożyć formularz PIT-OP do właściwego urzędu skarbowego.

"Gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy złożysz je sam, czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez KAS – nie składaj PIT-OP" – przypomina MF.

Jak wypełnić PIT-OP? Deklaracja jest krótka, wystarczy wpisać we wskazanych polach swoje dane oraz podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku. Dodatkowo można np. podać imię i nazwisko chorego dziecka lub konkretny cel przeznaczenia środków pochodzących z przekazanego 1 proc. podatku. Informacje są ważne w sytuacji, gdy dana instytucja prowadzi wiele różnych programów.

Oświadczenie PIT-OP mogą złożyć emeryci i renciści, którzy otrzymali od organu rentowego (np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2020 r. oraz nie uzyskali w 2020 r. innych dochodów, które powinny zostać wykazane w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36, podkreśla resort finansów.

Deklarację PIT-OP można złożyć elektronicznie w usłudze rządowej "Twój e-PIT", za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, korzystając z aplikacji "e-Deklaracje Desktop" oraz w interaktywnym systemie "e-Deklaracje".

Podatnicy mają czas na złożenie PIT-OP do 30 kwietnia 2021 r.

Dominika Florek