Podatkowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze daty dla rozliczających PIT [Kalendarium]

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych, pierwsze formularze PIT już wkrótce złożą pracodawcy. Sprawdzamy, do kiedy należy wypełnić podatkowe druki oraz przypominamy, kto może liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Oto podatkowy rozkład jazdy.

Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2022 r. Krótszy czas na złożenie deklaracji podatkowych mają osoby, które wypełniają PIT-28 - formularz należy rozliczyć do 1 marca 2022 r. Natomiast najkrótszy termin dotyczy druków PIT-11 - płatnicy mają czas do 31 stycznia 2022 r. na ich przygotowanie i dostarczenie do właściwego urzędu skarbowego. Z kolei pracownicy powinni otrzymać PIT-11 do końca lutego.

Kiedy podatnicy otrzymają zwrot podatku? Formularze PIT lepiej wypełnić online, gwarantuje to szybszy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Urząd skarbowy ma czas do 45 dni na zwrot nadpłaty podatku w przypadku zeznania złożonego drogą elektroniczną. Dłużej poczekają podatnicy, którzy złożyli formularz PIT w wersji papierowej. W takiej sytuacji skarbówka ma czas do trzech miesięcy na zwrot. Im wcześniej złożony zostanie druk podatkowym, tym szybciej podatnik otrzyma pieniądze.

Rozliczenie PIT 2021 – jaki formularz?

Pierwsze pytanie, jakie pojawia się przy rozliczeniu PIT za 2021 r., dotyczy odpowiedniego rodzaju druku. Podatnicy wybierają formularz PIT właściwy dla danego typu przychodów/dochodów, które otrzymali w ubiegłym roku podatkowym. Poniżej w tabeli przedstawione zostały krótkie charakterystyki dla każdej deklaracji PIT.

Jaki druk wybrać do rozliczenia PIT za 2021 r.? Formularz Termin złożenia Dla kogo PIT? PIT-11 31 stycznia 2022r. PIT-11 wypełniają zakłady pracy, osoby prawne lub inne podmioty zatrudniające, w tym spółdzielnie rolnicze. PIT-28 2 marca 2022r. PIT-28 dla osób, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów uzyskanych: – z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna), – ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, – w ramach rolniczego handlu detalicznego, – umowy z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. PIT-36 30 kwietnia 2022r. PIT-36 rozliczają osoby: – prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 17 lub 32 proc.), – prowadzące działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 17 lub 32 proc.), – uzyskujące dochody z zagranicy, których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M). PIT-36L 30 kwietnia 2022r. PIT-36L przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka: 19 proc.) PIT-37 30 kwietnia 2022r. PIT-37 wypełniają osoby, które uzyskały przychody opodatkowane za zasadach ogólnych wyłącznie za pośrednictwem płatnika: –ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), – ze stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, – z praw autorskich i innych praw majątkowych, – z emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, – z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, – z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, – z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia); z – e świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. PIT-38 30 kwietnia 2022r. PIT-38 rozliczają osoby, które otrzymują dochody z: – odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, – objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, – objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. PIT-39 30 kwietnia 2022r. PIT-39 dla osób, które rozliczają dochody ze sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy Opracowanie własne Bankier.pl

Formularz PIT można składać zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznie. Podatnicy w celu złożenia druków podatkowych online mogą skorzystać z rządowej platformy Twój e-PIT. Za jej pośrednictwem dostępna jest wysyłka: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38. Przy rozliczaniu podatku dochodowego można skorzystać także z programów komercyjnych dostępnych online lub do pobrania na urządzenia.

