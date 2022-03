PIT na wagę złota. Miasta zabiegają o podatników i rozdają nagrody

fot. phil_berry / / Shutterstock

Miasta zachęcają do rozliczenia PIT. Kuszą mieszkańców dodatkowymi punktami podczas rekrutacji dzieci do żłobków, szkół czy przedszkoli, darmowymi wejściówki do ZOO, muzeum oraz niższymi cenami biletów w komunikacji miejskiej. To tylko część benefitów, na które można liczyć. Organizowane są także loterie podatkowe, w niektórych można wygrać nawet 100 tys. zł. – wynika z analizy Bankier.pl.

Jak co roku miasta w Polsce ruszyły z kampaniami zachęcającymi do wskazywania w deklaracjach podatkowych faktycznego miejsca zamieszkania? Dlaczego jest to takie ważne dla samorządów? Oczywiście chodzi o pieniądze. Wpływy z podatków dochodowych częściowo wracają do budżetów miast, które przeznaczają środki m.in. utrzymanie i rozwój transportu publicznego, budowę siłowni i placów zabaw na świeżym powietrzu, utrzymanie zieleni oraz na edukację dzieci i młodzieży.

Podatnik bez większych problemów może rozliczyć PIT w mieście, w którym faktycznie mieszka. Może zrobić to w rzędowej usłudze "Twój e-PIT", komercyjnym programie lub na papierowym formularzu podatkowym. Wystarczy skorygować w zeznaniu podatkowym adres zamieszkania. Do rozliczenia PIT nie trzeba posiadać adresu zameldowania w nim. W zamian za to podatnicy mogą liczyć na dodatkowe bonusy. Sprawdzamy, jakie nagrody i benefity przygotowały miasta dla mieszkańców.

Wrocław obniża ceny biletów dla podatników

W stolicy Dolnego Śląska trwa kampania "Wrocław zależy właśnie od Ciebie! Rozlicz PIT we Wrocławiu". Każda osoba rozliczająca się we Wrocławiu może stać się członkiem programu „Nasz Wrocław”. Umożliwia on m.in. korzystanie z tańszych biletów imiennych w komunikacji miejskiej, zniżki nawet do 50 proc. u partnerów akcji oraz darmowe wejścia do wrocławskiego ZOO, Hydropolis, CH Zajezdni, na stadion oraz lodowisko. Dodatkowo posiadanie aktywnego statusu podatnika jest równoznaczne z otrzymaniem 50 punktów w rekrutacji do szkół podstawowych.

Pieniądze z PIT stanowią 27 proc. wszystkich dochodów Wrocławia. Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia zwraca uwagę, że wraz z wejściem w życie nowych, niekorzystnych przepisów "Polskiego ładu", zmienia się również sposób naliczania samorządom dochodów z PIT. W zeszłym roku Wrocław otrzymał z PIT ponad 1,68 mld złotych. W tym roku, w wyniku zmian podatkowych zawartych w "Polskim ładzie", kwota będzie niższa i wyniesie 1,47 mld złotych.

Kraków rozdaje rabaty na wejściówki

Stolica Małopolski również zachęca Krakowian, którzy nadal rozliczają się w innych miejscowościach, do ulokowania swojego podatku tu, pod Wawelem. Miejsca kampania w tym roku ruszyła pod hasłem: „Moje miasto – moja inwestycja”. Jak podaje miasto, w zeszłym roku podatek dochodowy zapłaciło w Krakowie prawie 660 tys. mieszkańców, co przyniosło miastu blisko 1,8 mld zł. Oznacza to, że jeden podatnik wnosi do lokalnego budżetu średnio około 2700 zł.

Każda osoba rozliczająca PIT w Krakowie zyskuje prawo do korzystania z Karty Krakowskiej. Posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek m.in. na wejściówki do Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie. Karta to także dostęp do preferencji m.in. w komunikacji miejskiej, instytucjach kultury czy w dostępie do wybranych towarów i usług oferowanych przez partnerów programu, także tych komercyjnych.

Trójmiasto z loteriami. Do wygrania samochody

Kampania PIT ruszyła także w nad morzem. Gdańsk zachęca podatników do rozliczenia podatku dochodowego w mieście i kusi atrakcyjnymi nagrodami. W gdańskiej loterii podatkowej do wygrania jest samochód (Peugeot E-280 Active o napędzie elektrycznym), 10 smartfonów (Motorola G100) oraz 15 rowerów trekkingowych (Indiana model X-road 3.0 28 cali). Podatnicy mogą zgłaszać się do 4 maja 2022 r. do udziału w loterii.

Gdynia również zachęca do zapłacenia podatku dochodowego i oferuje nagrody w loterii „Rozlicz PIT w Gdyni”. Podobnie jak w Gdańsku tutaj również można wygrać samochód (osobowy marki Suzuki Swift z napędem hybrydowym), oprócz tego do zgarnięcia są dwa rowery miejskie (Baltica Gdynia), dwa czterodniowe karnety na Open’er Festival 2022 oraz pięć zestawów wakacyjnych „I love Gdynia” – każdy z nich składa się z leżaka, torby na zamek, czapki z daszkiem, butelki i ręcznika plażowego. Podatnicy mogą rejestrować swój udział w loterii do 16 maja.

Łódź – dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkola

W Łodzi również trwa akcja zachęcania do rozliczenia podatku. Mieszkańcy, którzy złożą PIT w mieście, otrzymają "Kartę Łodzianina" uprawniająca do skorzystania z szeregu zniżek i benefitów. Jej posiadacze otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji dzieci do przedszkola. "Kartę Łodzianina" można otrzymać za rozliczenie podatku dochodowego w mieście, ale jest ona również dostępna dla studentów i doktorantów łódzkich uczelni, opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

W Łodzi ruszyła także loteria podatkowa. Można wygrać w niej nagrodę główną w kwocie 100 tys. zł oraz 10 tys. zł lub 1 tys. zł. Z kolei nowi podatnicy, którzy rozliczają swój PIT w Łodzi po raz pierwszy (czyli w poprzednim roku nie składali w ogóle PITu lub rozliczali go w innym mieście), mają szansę na zdobycie jednej z czterech nagród rzeczowych: hulajnogę elektryczną, iRobot Roomba, smartfona lub zegarek sportowy. Ponadto nagrodą specjalną dla nowych podatników jest aż 20 000 zł.

Lublin

O podatników zabiega także Lublin. Miasto uruchomiło loterię podatkową, w której główną wygraną jest samochód z napędem hybrydowym (Suzuki Swift). Oprócz tego wygrać można m.in. rowery, hulajnogi, smartfony oraz smartwatche. Mieszkańcy Lublina mogą liczyć także na dodatkowe punkty przy rekrutacji dzieci do żłóbków, przedszkoli oraz szkół - jeżeli wskażą miasto w polu "miejsce zamieszkania" w PIT.

