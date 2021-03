Jak "zarobić" na podatku? Miasta walczą o PIT-y mieszkańców

fot. V.Lawrence / Shutterstock

Miasta liczą na wpływy z PIT. Kuszą atrakcyjnymi nagrodami w loterii, rabatami, tańszymi biletami w komunikacji miejskiej dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do żłobka oraz darmowymi wejściówkami do ZOO i innych miejsc. Część miast oferuje pakiety zniżek ważne nawet przez cały rok - wynika z analizy Bankier.pl.

Dlaczego miasta „walczą” o podatników? Można śmiało powiedzieć, że jak zawsze chodzi o pieniądze. Wpływy z podatków dochodowych częściowo wracają do budżetów miast, które przeznaczają środki m.in. na transport publiczny, utrzymanie zieleni, budowę siłowni i placów zabaw na świeżym powietrzu oraz rozwój komunikacji miejskiej.

Żeby rozliczyć się w mieście, w którym faktycznie mieszkamy wystarczy skorygować w zeznaniu podatkowym adres zamieszkania. Do rozliczenia PIT nie trzeba posiadać adresu zameldowania w nim. Sprawdzamy, jakie nagrody i benefity przygotowały miasta dla mieszkańców.

Wrocław – niższe ceny biletów MPK

W stolicy Dolnego Śląska trwa kampania "Wrocław zależy właśnie od Ciebie! Rozlicz PIT we Wrocławiu". Każda osoba rozliczająca się we Wrocławiu może stać się członkiem programu „Nasz Wrocław”. Umożliwia on m.in. korzystanie z tańszych biletów imiennych w komunikacji miejskiej, zniżki nawet do 50 proc. u partnerów akcji oraz darmowe wejścia m.in. do ZOO, Hydropolis oraz na stadion i lodowisko. W 2019 roku blisko 30 proc. wpływów do budżetu miasta, czyli około 1,47 mld zł pochodziło z wpływów PIT, podkreślają władze miasta.

/ www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw

„10 osób więcej, które rozliczają PIT z wrocławskim adresem zamieszkania, pozwoli np. wybudować nową wiatę przystankową. 50 osób więcej to równowartość nowej siłowni plenerowej, a 130 nowych podatników - nowego placu zabaw” – czytamy na stronie programu „Nasz Wrocław”.

Poznań „rozdaje” dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkola i szkoły

Jakie korzyści czekają na mieszkańców Poznania, którzy rozliczą się z PIT w stolicy Wielkopolski? Benefity obejmują m.in. zniżki na bilety w transporcie publicznym, rabaty dla seniorów w ramach „Poznańskiej Złotej Karty” oraz w programie „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”. Dodatkowo miasto przyzna ekstra punkty przy rekrutacji do przedszkola lub szkoły, a rodzice wieloraczków mogą dostać 1000 zł rocznie na każde dziecko do ukończenia 18 r.ż. („Poznańskie Świadczenia na rzecz Wieloraczków”).

Poznaniacy mogą sprawdzić, na co przeznaczane są wpływy z ich podatku dochodowego. W specjalnie przygotowanym okienku należy wpisać dochód netto – na animacji pokażą się kwoty, które zostają przekazane na poszczególne działania w mieście.

/ http://www.pity.poznan.pl/

Dodatkowo warto wspomnieć, że Poznań szykuje się na wdrożenie „Aplikacji Poznaniaka”, która będzie zawierać zestaw korzyści dla osób rozliczających podatek dochodowy w stolicy Wielkopolski. Władze miasta zaznaczają, że rozwiązanie jest dopiero w fazie początkowej.

Łódź premiuje rozliczenie PIT

Ponad 100 bonusów i zniżek m.in. na bilety do teatru, wejściówki na lodowisko oraz basen, czeka na mieszkańców stolicy województwa łódzkiego. "Karta Łodzianina" uprawnia osoby płacące PIT w Łodzi do korzystania z pakietu benefitów. Karty można używać także podczas "codziennych zakupów, podróżując komunikacją miejską oraz biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. W przyszłości karta pozwoli także na zakup tańszego biletu do Orientarium", podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Kartę Łodzianina" można otrzymać za rozliczenie PIT, ale jest również dostępna dla studentów i doktorantów łódzkich uczelni, opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Kraków – rabat „na kulturę”

Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego, którzy rozliczą PIT w Krakowie skorzystają ze zniżek i rabatów w komunikacji miejskiej, instytucjach kultury czy w dostępie do wybranych towarów i usług oferowanych przez partnerów programu.

/ ]www.krakow.pl

Stolica Małopolski po raz dziesiąty zachęca – „Płać podatek w Krakowie”. Jubileusz akcji obchodzony jest pod hasłem „Nasze podatki składają się w całość”. Skuteczność potwierdzają ubiegłoroczne wyniki. W 2020 r. w Krakowie przybyło 32 tys. podatników, którzy zasilili budżet miasta 90 mln zł, czytamy na stronie Krakow.pl. Podobnie jak we Wrocławiu, w stolicy Małopolski około jedna trzecia dochodów miasta – 1,8 mld zł pochodzi z wpływów PIT.

Gdańsk kusi nagrodami

Mieszkańcy Gdańska mają okazję wygrać hybrydową Toyotę Yaris w wersji premium. To główna nagroda w ramach loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca”. Kto może wziąć udział? „Każdy, kto wybrał Gdańsk na miejsce rozliczenia podatkowego za 2020 r. – niezależnie od formy składania formularzu PIT”, czytamy na stronie stolicy województwa pomorskiego. Oprócz samochodu podatnicy mogą otrzymać jedną z 26 nagród w loterii m.in. hulajnogę Xiaomi Mijia 365 z elektrycznym napędem oraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Mieszkańcy mają czas na złożenie zgłoszenia do loterii do 3 maja 2021 r.

/ https://www.gdansk.pl/pit

Gdańsk udostępnia dla mieszkańców kalkulator, który w obrazowy sposób pokazuje, jakie kwoty z zapłaconych podatku dochodowego są dysponowane na dobra publiczne w mieście m.in. na infrastrukturę, edukację, kulturę oraz gospodarkę komunalną.

Lublin – do wygrania jest samochód

W Lublinie podobnie jak w Gdańsku podatnicy mogą wybrać hybrydową Toyotę Yaris w loterii podatkowej. Oprócz głównej nagrody miasto przygotowało 20 innych nagród: rowery, hulajnogi elektryczne, ekspresy ciśnieniowe, nawilżacze powietrza, dyski zewnętrzne oraz wideorejestratory.

Żeby wziąć udział w loterii trzeba złożyć formularz PIT za 2020 r. z jednym z urzędów skarbowych w Lublinie (wskazanych z regulaminie loterii) lub za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”, wskazać stolicę województwa lubelskiego jako miejsce zamieszkania i zachować kopię tego dokumentu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.