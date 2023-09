Rozkwit nowoczesnych usług biznesowych. Powstały tysiące miejsc pracy

32 tys. nowych miejsc pracy powstały w ciągu ostatniego roku w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Ponad 85 proc. z nich dotyczy usług wymagających zaawansowanych kompetencji – wynika z raportu ABSL przedstawionego w czwartek w Krakowie.

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

W czwartek zaprezentowano najnowsze dane Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zrzeszającego największe firmy z tej branży w Polsce. Zdaniem autorów opracowania dane potwierdzają zmianę obszarów wzrostu sektora.

Według raportu w ciągu ostatniego roku w branży nowoczesnych usług biznesowych powstały 32 tys. nowych miejsc pracy, zwiększając udział sektora w ogólnym zatrudnieniu w przedsiębiorstwach do 6,7 proc. Największe wzrosty odnotowano w zakresie usług wysokospecjalistycznych, co przełożyło się na wzrost wartości świadczonych usług. Ponad 85 proc. nowo utworzonych miejsc pracy dotyczy usług wymagających zaawansowanych kompetencji, najczęściej z zakresu technologii.

Jak wskazali autorzy opracowania, Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych na świecie rynków dla sektora usług biznesowych. "Pomimo globalnych wyzwań, od 2019 r. przybyło w Polsce blisko 100 tys. miejsc pracy w branży. Obecnie liczba zatrudnionych przekroczyła 435 tys., co oznacza wzrost o 8 proc. w ujęciu rocznym. Tym samym udział sektora w ogólnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wzrósł z 6,2 proc. do 6,7 proc." - zaznaczyli.

Zgodnie z danymi ABSL głównym motorem wzrostu stają się usługi wysokospecjalistyczne. W ubiegłym roku po raz pierwszy ich udział w rynku przekroczył 50 proc., a w tym roku zwiększył się już do 57 proc. 2022 rok zakończył się również kolejnym rekordowym wzrostem wartości eksportu usług, osiągając poziom 30 mld dolarów (wzrost o 13,7 proc. r/r). Wartość eksportu w przeliczeniu na pracownika przekroczyła 53 tys. dolarów, co oznacza wzrost o 21 proc. w stosunku do 2016 r. Nadwyżka eksportu w handlu usługami opartymi na wiedzy (KIBS) rośnie systematycznie od 2008 r. - zaznaczono.

"Międzynarodowe dane i analizy potwierdzają, że doskonale wykorzystujemy światowe trendy, które są kluczowe ze względu na bardzo wysoki poziom umiędzynarodowienia polskiego sektora. Nasze działania znajdują odzwierciedlenie w systematycznie rosnącej wartości eksportu usług" - zaznaczył prezes ABSL Janusz Dziurzyński. W jego ocenie już za poprzedni rok sektor odnotował rekordowe wskaźniki, a tegoroczny raport potwierdza, że tempo wzrostu eksportu zostało utrzymane. "Po raz kolejny elastyczność i szybkość adaptacji do zmian pozwoliła na spektakularny wzrost sektora, w czym duży udział ma pozyskiwanie usług wysokospecjalistycznych obejmujących złożone procesy, a często też globalne role" – podkreślił.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce zgodnie z raportem obejmuje łącznie ponad 1,8 tys. centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz badawczo-rozwojowych (R+D). Udział centrów IT w sektorze wynosi obecnie ponad 45 proc. Jednocześnie usługi IT stanowią 50 proc. wśród nowych inwestycji, co "znacząco przekłada się na wzrost usług wysokospecjalistycznych". Według autorów opracowania prowadzi to do "systematycznego wzrostu zapotrzebowania na specjalistów posiadających technologiczne kompetencje przyszłości". 74 proc. respondentów potwierdziło plany dotyczące wzrostu zatrudnienia w obszarze IT w perspektywie I kwartału 2024 r. - zaznaczono.

"Aby dorównać średniej europejskiej, powinniśmy ciągle jeszcze stworzyć 250 tys. miejsc pracy w usługach wymagających specjalistycznej wiedzy i to jest nasza bardzo duża przewaga konkurencyjna, która pozwala przyjmować optymistyczne scenariusze rozwoju sektora. Już dziś widać, że zmienia się obszar wzrostu. W perspektywie długoterminowej utrzymuje się dynamika wzrostu liczby nowych miejsc pracy przy zdecydowanie szybszym zapotrzebowaniu na usługi wysokospecjalistyczne, co przekłada się na wartość świadczonych usług" – ocenił wiceprezes ABSL Dariusz Kubacki.

Z raportu wynika, że w czerwcu br. centra nowoczesnych usług biznesowych były zlokalizowane w 87 miastach. W 18 miastach łączna liczba miejsc pracy w sektorze przekroczyła 1000 osób, a w ośmiu - 10 tys. Kraków pozostaje liderem pod względem liczby zatrudnionych. Obecnie krakowskie centra zatrudniają blisko 98 tys. osób, co stanowi 22,5 proc. pracowników sektora w Polsce. Na kolejnych miejscach pod względem liczby zatrudnionych są Warszawa (95,3 tys.) oraz Wrocław (63,4 tys.). Największy wzrost zatrudnienia w minionym roku odnotowano w: Poznaniu (19 proc.), Warszawie (13,6 proc.) oraz Trójmieście (12,6 proc.). Jednocześnie Kraków utrzymuje pozycję lidera w kategorii zasobów wysoko wykwalifikowanej kadry, kluczowej z perspektywy rozwoju sektora w oparciu o usługi wysokospecjalistyczne.

Liczba centrów (1250) w Polsce należących do firm zagranicznych wzrosła w ujęciu rocznym o 9,1 proc. Liczba zatrudnionych w nich pracowników osiągnęła poziom 363,9 tys. i stanowi 83,6 proc. wszystkich zatrudnionych - podano w opracowaniu. Dodano, że w ciągu roku przybyło 47 centrów należących do zagranicznych inwestorów. Najwięcej nowych miejsc pracy stworzyły firmy ze Stanów Zjednoczonych (26,6 proc.), Wielkiej Brytanii (21 proc.) oraz Francji (12,1 proc.). Centra z kapitałem polskim stworzyły w ciągu roku 5,2 proc. wszystkich nowych etatów.(PAP)

