Rozkrut: Polska gospodarka będzie rozwijać się wolniej

W najbliższych trzech latach oczekiwać należy spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Kluczowe jest to, co będzie się działo u naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w tym obszarze eksperci EKF dostrzegają najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki. Jeśli chodzi o bariery wewnętrzne, to głównym ograniczeniem wciąż pozostaje ograniczona dostępność pracowników.



- W horyzoncie do 2021 roku eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego przewidują wciąż dobrą koniunkturę, aczkolwiek ten wzrost PKB będzie wolniejszy niż ten, który obserwujemy w roku bieżącym czy w roku ubiegłym. W roku bieżącym wciąż ta gospodarka powinna rosnąć ok. 4-4,5 proc., to jest bardzo wysoki wzrost, ale w latach kolejnych ma on spowalniać i do 2021 roku powinien on obniżyć się do ok. 3-2,9 proc. – mówi Marek Rozkrut, główny ekonomista EY, ekspert Europejskiego Kongresu Finansowego .