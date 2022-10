Rozkład giełdowego imperium Leszka Czarneckiego. Od miliardów do milionów

fot. Piotr Małecki / / FORUM

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku oznacza, że umorzono jego akcje. Akcjonariusze kolejny raz na spółkach związanych z biznesmenem stracili swój kapitał. Na parkiecie jest coraz mniej spółek kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego, a jedna z nich chce wypłacić po 1 zł swoim akcjonariuszom.

Jeszcze parę lata temu na GPW notowano akcje kilku spółek będących bezpośrednio i pośrednio pod kontrolą Leszka Czarneckiego. Teraz zostały tylko dwie. Bez wątpienia jedną z pereł w koronie wrocławskiego biznesmena był poddany restrukturyzacji Getin Noble Bank, którego wycena dawała kiedyś Czarneckiemu miejsce wśród trzech najbogatszych Polaków.

Bank wart miliardy

Jeszcze w 2014 r. kapitalizacja banku wynosiła około 10 mld zł, a za akcje płacono ponad 11 zł. W ostatnim dniu przed ich umorzeniem (29 września) w wyniku restrukturyzacji banku jego akcje były po 0,1477 zł, a giełdowa wartość banku wynosiła 154 mln zł. Na przestrzeni lat Leszek Czarnecki z miliardera stał się milionerem, ale kapitał razem z nim tracili akcjonariusze i obligatariusze jego spółek.

W 2014 r., gdy wycena Getin Banku była największa, Czarnecki po raz ostatni znalazł się w pierwszej trójce najbogatszych Polaków wg Forbesa z majątkiem na poziomie 7,1 mld zł. „Wprost” w swoim rankingu wycenił go w tamtym roku na 6,3 mld zł.

Struktura majątku Leszka Czarneckiego zawsze była bardzo skomplikowana i niełatwo było obliczyć jego wartość. O tym, jak wielopoziomowy był system zależności i powiązań podmiotów pod jego kontrolą, można się przekonać, wracając do wykresu sprzed debiutu Idea Banku na giełdzie w 2015 r.

Portfel notowanych na GPW spółek obejmował kilka lat temu Getin Noble Bank, Idea Bank, LC Corp (obecnie Develia), MW Trade, GetBack, Open Finance czy Getin Holding. O budowie giełdowego imperium i także jego gorszych losach pisali swego czasu Michał Żuławiński i Adam Torchała w artykule „Czarne chmury nad imperium Leszka Czarneckiego”. A były też liczne niegiełdowe spółki.

Zostali nieliczni

Jak w przypadku każdego wielkiego imperium z czasem przychodzi jego kres. Tak jest w tym przypadku, bo w gronie spółek kontrolowanych przez Czarneckiego na GPW zostały Getin Holding i upadły Open Finance.

Pierwsza z nich w Getin Noble Banku posiadała (według danych z ostatniego raportu banku) 6,39 proc. w kapitale zakładowym. Getin Holding w ostatnim czasie koncertował się na zbywaniu swoich aktywów. Udało się to w przypadku bankowego biznesu w Rumunii, natomiast zakończyło się niepowodzeniem w przypadku Idea Banku Ukrainy.

W ostatnim czasie NWZA Holding zgodziło się na obniżenie kapitału zakładowego spółki o 740,1 mln zł do kwoty 18,98 mln zł. W związku z tym akcjonariusze otrzymają 1 zł za każdą akcję. Lista uprawnionych ma być ustalona 9 grudnia, a wypłata nastąpi 30 grudnia. Po informacji o przejęciu Getin Noble Banku kurs spółki Holdingowej wynosił niewiele ponad 1,15 zł.

Druga spółka, Open Finance, zajmowała się pośrednictwem finansowym, między innymi sprzedażą kredytów hipotecznych za pośrednictwem spółki Home Broker, wobec której sąd ogłosił upadłość. Zresztą taki sam los spotkał Open Finance w maju bieżącego roku. Głównym udziałowcem był w nim Getin Noble Bank. Drugim była także kontrolowana przez Czarneckiego Idea Money. Akcje Open Finance wciąż są notowane na GPW ze specjalnym oznaczeniem.

Tych spółek Czarnecki już nie ma w swoim portfelu

Spółkami, które zniknęły z inwestycyjnego portfela w ostatnich latach, są Getin Noble Bank i Idea Bank, które spotkał podobny los związany z restrukturyzacją. Pakiet akcji MW Trade świadczącej usługi finansowe dla podmiotów z branży medycznej został w bieżącym roku sprzedany przez Getin Holding w wezwaniu.

Pakiet kontrolny innej perły w koronie Czarneckiego, którą niewątpliwie była deweloperska Develia (dawniej LC Corp.), został sprzedany w 2017 r. za ok. 470 mln zł.

Był też symboliczny GetBack, sprzedany przez Czarneckiego jeszcze zanim wybuchła afera, w której procesy i zatrzymania trwają do dziś. Wtedy transakcja opiewała na ok. 800 mln zł. Szacowane straty tysięcy obligatariuszy to ponad 2,5 mld zł.

Giełdowe imperium Leszka Czarneckiego powoli przechodzi do przeszłości. Przez lata spółki sygnowane podejściem Czarneckiego odznaczały się agresywną sprzedażą swoich usług i produktów oraz rosnącą skalą działalności prowadzonych biznesów. Później to akcjonariusze zaczęli agresywnie sprzedawać akcje giełdowych spółek i obligacje, obserwując, jak idą sprawy poszczególnych firm. Ich kursy nurkowały coraz niżej, nawiązując do pasji ich głównego akcjonariusza.

Sprzedawał i sam Czarnecki, pozbywając się kolejnych pakietów kontrolnych. Na przestrzeni lat utracił status miliardera i został milionerem. Od trzech lat nie łapał się do popularnych rankingów setki najbogatszych Polaków. Ostatni raz w rankingu „Wprost” znalazł się w 2019 r. na 99. miejscu, z majątkiem szacowanym na ok. 400 milionów zł. Teraz, po przymusowej restrukturyzacji dwóch banków i upadłości kilku innych spółek, jego majątek dalej traci na wartości.

Tracą też inwestorzy na akcjach i obligacjach. Gra o wysokim ryzyku przyciągała jednak do jego spółek, a okresowe wzrosty cen akcji o kilkadziesiąt procent kusiły kapitał spekulacyjny. Za każdym następnym razem znajdowali się ci, którzy kupowali, mając świadomość ryzyka, jakie za tym stoi. Pod koniec września 2022 r. to ryzyko zmaterializowało się po raz kolejny.