Rozczarowujące dane z Chin. Indeks PMI w przemyśle poniżej konsensusu

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w październiku 49,5 pkt wobec 50,6 pkt na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 50,8 pkt. Rząd w Pekinie stara się ożywić gospodarkę, emitując obligacje skarbowe.

fot. CFOTO / / ddp images

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej 50 pkt kurczenie się sektora. We wrześniu wyniósł on 50,2, ale teraz ponownie spadł poniżej. To najsłabszy odczyt od czasu zniesienia obostrzeń wprowadzonych przez COVID-19.

Przemysł w Chinach odpowiada za 28 proc. PKB, stąd wskaźnik PMI dobrze obrazuje kondycję gospodarki Państwa środka. Chiny dotknął także kryzys na rynku nieruchomości, wysokie bezrobocie (szczególnie wśród młodych) i katastrofalne powodzie. Wszystko to spowodowało, że tegoroczny deficyt budżetowy został przez Pekin podwyższony z 3 do 3,8 proc. PKB.

By zaradzić pogarszającej się sytuacji gospodarczej, rząd zdecydował o wyemitowaniu obligacji na kwotę 1 biliona juanów (137 mld dolarów). Ich celem jest pobudzenie popytu wewnętrzny i przyspieszą ożywienie gospodarcze.

aw/pap