Rowerowy biznes stanął w korku

Postój azjatyckich fabryk w związku z pandemią wydłużył kolejkę po części, na niektóre elementy trzeba czekać nawet rok, a popyt na jednoślady jest duży – informuje w piątek "Puls Biznesu".

Gazeta zauważa, że w związku z tym, iż czas oczekiwania na komponenty do produkcji rowerów radykalnie się wydłużył, część firm ratuje się, zmieniając dostawców.

— Podobnie jak reszta branży spotkaliśmy się z opóźnieniem terminów dostaw, jednak odpowiednio szybko zareagowaliśmy na sytuację na rynku. Dzięki temu, że zamówienia złożyliśmy wcześniej i zmieniliśmy część dostawców, zapewnimy dostawy do naszych kontrahentów przed startem sezonu 2021. Rowery już od kilku tygodni trafiają do sklepów w Polsce — informuje Marek Dobrowolski, starszy menedżer w firmie Merida Polska.



Twierdzi, że terminy realizacji zamówień na komponenty wydłużyły się o kilka, a czasami nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego firma już teraz przygotowuje się do złożenia zamówień na sezon 2022.

