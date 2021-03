Roszady w AQT Water. Nowy kontrowersyjny prezes

fot. Szymon Laszewski / FORUM

Wojciech Mazurkiewicz nie jest już prezesem AQT Water (znanej też jako Aquatech). Stery spółce przejął Maciej Pawluk, który wcześniej zasiadał w zarządzie z okrytym niesławą prezesem Wojciechem Babińskim.

- Zarząd AQT Water informuje, że w dniu 15 marca 2021 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Mazurkiewicza, skuteczna w dacie złożenia, ze sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz z zasiadania w Zarządzie Spółki. Jako przyczynę rezygnacji Pan Wojciech Mazurkiewicz podał osiągnięcie zamierzonych celów, które zostały przed nim postawione w momencie powołania, czyli podpisanie 10-letniej umowy na dzierżawę obiektów produkcyjnych w Łomży, wycofanie wniosku o upadłość spółki skierowanego do Sądu przez poprzedni Zarząd i uplasowanie z sukcesem całej emisji akcji serii D - podała spółka.

Warto dodać, że Mazurkiewicz za sterami AQT Water zasiadał ledwie od 5 lutego, gdy został powołany na 5-letnią kadencję. Zakończyło się na niewiele ponad miesiącu. Mazurkiewicz zresztą także zastąpił na tym stanowisku dość krótko sprawującego władzę Dominika Staronia. Zamieszanie na stanowisku trwa od października, gdy posadę stracił Wojciech Babiński.

Powrót Macieja Pawluka

Ówczesne zmiany w AQT Water to efekt zamieszania, które wywołało małżeństwo Babińskich. Najpierw wątpliwości budziły niezgodności, co do liczby akcji żony prezesa - Beaty Babińskiej. Musiało dojść aż do zawieszenia notowań, by Beata Babińska przyznała się do wyprzedaży dużego pakietu papierów. Później okazało się, że akcjami "z ukrycia" sypał i sam prezes. Ostatecznie na wrześniowym walnym zgromadzeniu nie pojawił się nikt z reprezentujących stare władze spółki. Losy firmy w swoje ręce wzięli akcjonariusze mniejszościowi, powołali swoją radę nadzorczą i rozpoczęli proces zmian w firmie.

Jeszcze w czasach Babińskich w zarządzie zasiadał także Maciej Pawluk. To właśnie on przejmie teraz fotel prezesa zwolniony przez Mazurkiewicza. Decyzja jest dość kontrowersyjna, co widać m.in. po opiniach bankierowych forumowiczów. Część inwestorów zadowolona jest, że stery przejmie znający firmę Pawluk, część podnosi, że to zły powrót do starego. Pawluk przecież także wyprzedawał akcje w czasie, gdy zasiadał w zarządzie z Babińskim. Pawluk zarząd opuścił jeszcze przed wybuchem skandalu z Babińskim, 29 lipca 2020 roku. Został wówczas delegowany przez sterowany przez Babińskiego zarząd do utworzenia spółki córki AQT Water w Emiratach Arabskich. Z drugiej strony Pawluk w przeciwieństwie do innych reprezentantów "starej" ekipy otrzymał od nowych inwestorów absolutorium za 2019 rok.

Kadencja Mazurkiewicza krótka, choć dynamiczna

To o tyle istotne, że rządy Babińskiego zakończyły się finansową katastrofą. Nowi inwestorzy zlecili audyt, który wykazał liczne nieprawidłowości. Już przed informacją o wyprzedawaniu akcji przez prezesa drobni akcjonariusze spółki cierpieli przez zawieszenie notowań z powodu galimatiasu z dokumentami spółki i zastrzeżeń audytora dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok. Szerzej kwestię tę opisywaliśmy w artykule "Fala problemów akcjonariuszy AQT Water". Po odejściu Babińskiego zarzucano, że stary prezes wyczyścił konta spółki, a wkrótce pojawił się wniosek o upadłość. Ten w lutym wycofano właśnie za sprawą Mazurkiewicza.

- Uregulowane są już wszystkie zaległości urzędowe. Złożenie wniosku o upadłość było ogromnym błędem strategicznym dla spółki. Pierwszym ruchem, który wykonałem po objęciu funkcji prezesa, było wycofanie tego wniosku. Drugim było podpisanie umowy o dzierżawę zakładu produkcyjnego w Łomży - mówił w lutym na łamach "Pulsu Biznesu" Wojciech Mazurkiewicz.

Warto dodać, że Mazurkiewicz to także prezes Devoranu, który planuje budować osiedle domów samowystarczalnych energetycznie. Spółka objęła zresztą akcje w ratunkowej emisji AQT Water, widząc miejsce dla tej spółki w swej strategii. Devoran deklarował wówczas, że chce uczynić z Aquatechu dostawcę rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania wody deszczowej.

