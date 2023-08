Rosyjskie turystki okradzione w Hiszpanii. Ich bagaż był wart 8,5 mln euro

Akt oskarżenia za przemyt z Hiszpanii do Polski marihuany wartej 8 mln zł Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom działającym w ramach dwóch grup przestępczych zajmujących się przemytem znacznych ilości marihuany z Hiszpanii i wprowadzaniem ich do obrotu w Warszawie. Według śledczych czarnorynkowa wartość sprzedanych narkotyków w stolicy wyniosła 8 mln zł.