Rosyjskie szkoły kończą z egzaminami z języków obcych. "Angielski jest martwy"

EDUKACJA Bez ocen, zadań domowych i dzwonków? To możliwe. "Budzące się szkoły" wchodzą do Polski Uczniowie sami decydują, czy dana ocena zostanie wpisana do dziennika, wspólnie organizują wycieczki szkolne oraz dostają nieobowiązkowe zadania domowe – niemożliwe? Niektóre szkoły w Polsce już stosują takie (i nie tylko) rozwiązania. To zaledwie część pomysłów autorów oddolnego ruchu „Budzącej się szkoły”. Inicjatorzy chcą zmienić podejście do edukacji. Na czym polega wprowadzany powiew świeżości? Sprawdziliśmy.