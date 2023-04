Rosyjskie firmy na sprzedaż. To efekt polskich sankcji

Jest oficjalny apel do KE ws. ukraińskiego zboża. Podpisało go 5 premierów Premierzy Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji w liście do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen domagają się interwencji ws. napływu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Inicjatywa wyszła od szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego.