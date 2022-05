Rosyjski samolot wojskowy naruszył szwedzką przestrzeń powietrzną

Rosjanie omijają filmowe sankcje. "Batmana" w kinach puszczają z torrentów

Przemysł filmowy nałożył swoje sankcje na Rosję po jej napaści na Ukrainę. Branża przestała wysyłać do tamtejszych kin swoje najnowsze produkcje. Jak się okazuje, Rosjanie i tak mają dostęp do najnowszego "Batmana" z Robertem Pattinsonem. Ściągnęli go z torrentów.